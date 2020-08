Questa sera si concluderà la Champions League 2020/2021 ma tra un mese ci sarà il sorteggio della fase a gironi della prossima edizione.

LISBONA – Questa sera, in quel di Lisbona, si concluderà la Champions League 2019/2020 con la sfida tra PSG e Bayern Monaco. Il calcio, però, non si ferma mai visto che tra poco più di un mese andrà in scena il sorteggio della fase a gironi della prossima edizione della massima competizione europea per club. Per quanto concerne la situazione delle squadre italiane troviamo la Juventus in prima fascia, Lazio e Inter in terza mentre l’Atalanta è divisa tra la terza e la quarta fascia. I preliminari sono cominciati l’8 agosto e si concluderanno ufficialmente tra il 22-23 e 29-30 settembre. Di seguito vi proponiamo la situazione attuale delle quattro fasce in vista dei sorteggi.

Champions League 2020/2021: le quattro fasce in vista dei sorteggi

Fascia 1

Real Madrid (134.000)

Bayern Monaco (123.000)

Juventus (115.000)

PSG (105.000)*

Liverpool (99.000)

Zenit San Pietroburgo (64.000)

Siviglia (vincitrice EL)

Porto

Fascia 2

Atletico Madrid (126.000)

Barcellona (124.000)

Manchester City (112.000)

Manchester United (95.000)

Borussia Dortmund (85.000)

Chelsea (83.000)

Shakhtar Donetsk (80.000)

x

Fascia 3

Lipsia (44.000)

Lazio (41.000)

Inter (41.000)

x

x

x

x

x

Fascia 4

Basakeshir (21.500)

Rennes (14.000)

x

x

x

x

x

x

Le altre squadre già qualificate e le rispettive possibili fasce:

Ajax (2/3)

Atalanta (3/4)

Lokomotiv Mosca (3/4)

Olympique Marsiglia (3/4)

Bruges (3/4)

Borussia Monchengladbach (3/4)

Le squadre che potrebbero qualificarsi attraverso i playoff e le rispettive possibili fasce: