La partita Chelsea – Borussia Dortmund di Martedì 7 marzo 2023 in diretta: successo dei Blues grazie alle reti di Sterling nel primo e Havertz nella ripresa

LONDRA – Martedì 7 marzo, allo Stamford Bridge di Londra, andrà in scena Chelsea – Borussia Dortmund, gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023. Si riparte dall’1-o dell’andata in favore dei tedeschi, deciso da una reti di Adeyemi nella ripresa. A parità di risultato e di gol segnati in totale al termine dei novanta minuti, si procederà coi tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Chelsea si era piazzato al primo posto nel Girone E davanti al Milan. In Premier League i Blues sono reduci dal successo casalingo di misura contro il Leeds; sono decimi a quota 34, grazie a un percorso di nove partite vinte, sette pareggiate e nove perse, ventiquattro reti realizzate e venticinque incassate. Il Dortmund era arrivato secondo nel Gruppo G alle spalle del Manchester City. In Bundesliga viene dal successo interno per 2-1contro il Lipsia ed é primo, a pari merito con il Bayern Monaco, con 49 punti, frutto di sedici vittorie, un pareggio e sei partite perse, quarantasette gol fatti e ventotto subiti. Tutti di nazionalità olandese gli arbitri designati.A dirigere il match sarà Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Rogier Honig e Jan de Vries; quarto uomo Jochem Kamphuis . Al VAR Pol van Boekel, assistito da Dennis Higler. Padroni di casa dati favoriti, con il segno “1” quotato mediamente 2.45.

Tabellino della partita

CHELSEA: Arrizabalaga K., Chilwell B., Cucurella M., Fernandez E. (dal 42′ st Zakaria D.), Fofana W., Havertz K., James R., Joao Felix (dal 22′ st Gallagher C.), Koulibaly K., Kovacic M. (dal 38′ st Pulisic C.), Sterling R. (dal 38′ st Loftus-Cheek R.). A disposizione: Bergstrom L., Bettinelli M., Chalobah T., Chukwuemeka C., Gallagher C., Hall L., Loftus-Cheek R., Mudryk M., Pulisic C., Zakaria D., Ziyech H. Allenatore: Potter G..

DORTMUND: Meyer A., Bellingham J., Brandt J. (dal 5′ pt Reyna G.), Can E., Guerreiro R., Haller S. (dal 32′ st Malen D.), Ozcan S. (dal 19′ st Bynoe-Gittens J.), Reus M., Schlotterbeck N., Sule N., Wolf M.. A disposizione: Kobel G., Unbehaun L., Bynoe-Gittens J., Coulibaly S., Dahoud M., Hummels M., Malen D., Meunier T., Modeste A., Passlack F., Reyna G., Rothe T. Allenatore: Terzic E..

Reti: al 43′ pt Sterling R. (Chelsea) , al 8′ st Havertz K. (Chelsea) .

Ammonizioni: al 20′ st Arrizabalaga K. (Chelsea), al 32′ st Fernandez E. (Chelsea), al 45’+2 st Chilwell B. (Chelsea), al 45’+6 st Cucurella M. (Chelsea) al 41′ pt Sule N. (Dortmund), al 45’+2 st Wolf M. (Dortmund), al 45’+8 st Bellingham J. (Dortmund).

NOTA: la partita è iniziata con 10 minuti di ritardo per il traffico che ha portato a un leggero ritardo nell’arrivo dei pullman delle due squadre

Presentazione del match

QUI CHELSEA – Potter dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Kepa tra i pali e con James, Fofana, Koulibaly e Chilwell pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Gallagher e Enzo Fernandez mentre James e Cuccurella dovrebbero agire sulle corsie esterne. Mudrik e Mount sulla trequarti, a sostegno dell’unica punta Joao Felix.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Terzic dovrebbe rispondere con un modulo speculare. In porta Mayer; , sulle corsie laterali Wolfe e Guerreiro con Sule e Schlotterbeck che prenderanno posto nel cuore della difesa. A centrocampo Bellinghan, Emre Can e Özcan. Attacco affidato a Haller, affiancato da Brandt e Reus.

Le probabili formazioni di Chelsea – Borussia Dortmund

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Enzo Fernandez, Mount; Joao Felix, Havertz, Mudryk. Allenatore: Potter

DORTMUND (4-3-3): Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Özcan; Brandt, Haller, Reus. Allenatore: Terzic

Dove vedere la partita in tv e streaming

