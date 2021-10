Chelsea – Malmoe: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Chelsea – Malmoe del 20 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League

LONDRA – Mercoledì 20 ottobre, alle ore 21, allo Stamford Bridge di Londra, andrà in scena Chelsea – Malmoe, gara valida per la terza giornata del Girone D della Champions League 2021/2022. Il Chelsea ha perso per 1-0 contro la Juventus e vinto di misura contro lo Zenit; nel massimo campionato inglese viene dalla vittoria esterna contro il Brentford ed é primo in classifica con 19 punti, a+1 dal Liverpool. Il Malmoe ha perso per 4-0 contro lo Zenit e per 3-0 contro la Juventus; é primo con 44 punti nell’Allvenskan, a pari merito con Djurgarden e AJK Stockolm.

La cronaca diretta e tabellino

La presentazione del match

QUI CHELSEA – Il Chelsea dovrebbe scendere in campo col modulo 3-4-3 con Mendy in porta e difesa composta da Christensen, Thiago Silva e Rüdiger. In mezzo al campo Jorginho e Loftus-Cheek; sulle fasce James e Alonso. Tridente offensivo formato da Havertz, Lukaku e Ziyech.

QUI MALMOE – Probabile modulo 3-5-2 per la squadra di Tomasson con Dahlin tra i pali e retroguardia composta da Larsson, Brorsson e Nielsen. In cabina di regia Innocent con Christiansen e Rakip; sulle corsie Berget e Rieks. Coppia di attacco formata da Birmanevic e Colak.

Le probabili formazioni di Chelsea – Malmoe

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Havertz, Lukaku, Ziyech. Allenatore: Tuchel.

MALMOE (3-5-2): Dahlin; Larsson, Brorsson, Nielsen; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip, Rieks; Birmancevic, Colak. Allenatore: Tomasson.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Chelsea – Malmoe verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport (numero 256 del satellite). La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.