Young Boys – Villarreal: dove vedere la diretta live e risultato

BERNA – Mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena Young Boys–Villarreal, incontro valido per la terza giornata del Gruppo F di Champions League. Il raggruppamento è finora uno dei più equilibrati, perché tutte e quattro le squadre sono pienamente in corsa. Gli spagnoli sono un po’ attardati in ultima posizione con un solo punto all’attivo, mentre gli svizzeri sono secondi a quota 3 punti, gli stessi del Manchester United. Chiude il girone l’Atalanta, prima in graduatoria con ben 4 punti. Per questo, e per molto altro, la partita di mercoledì assume un sapore particolare, fra due squadre che hanno voglia di restare pienamente in corsa e sfruttare la disputa dell’altro scontro diretto (Manchester United-Atalanta) per rosicchiare qualche punto alle altre due compagini del Gruppo F. Ci si aspetta una partita equilibrata e divertente, ma anche molto sentita sul piano emozionale e mentale. Questo farà emergere un po’ di tatticismo o sarà gara spregiudicata? Lo scopriremo presto, è lo spettacolo della Champions!

QUI YOUNG BOYS – Wagner opta per il 4-4-2. In porta Von Ballmoos, davanti a lui Hefti, Camara, Lauper e Garcia. A centrocampo Fassnacht, Martins Pereira, Aebischer e Moumi Ngamaleu. In avanti il tandem formato da Siebatcheu ed Elia.

QUI VILLARREAL – 4-3-3 per mister Emery. Rulli fra i pali, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Foyth, Albiol, Torres e Pedraza. A centrocampo Capoue, Parejo e Trigueros. In attacco Pino e Danjuma a sostegno di Gerard Moreno.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Fassnacht, Martins Pereira, Aebischer, Moumi Ngamaleu; Siebatcheu, Elia. Allenatore: Wagner

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Pino, Gerard Moreno, Danjuma. Allenatore: Emery

La partita, in programma per mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Sky Sport. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.