Chieti-Atletico Ascoli 0-3: tris dei bianconeri all’Angelini

Diretta Chieti-Atletico Ascoli di Domenica 26 Ottobre 2025: a segno Didio nel primo tempo, Muro e Forgione nella ripresa

CHIETI – L’Atletico Ascoli firma un colpo pesante in trasferta, superando con un netto 3-0 il Chieti allo stadio “Angelini” nella nona giornata del girone F di Serie D. Una prestazione solida e concreta per i bianconeri, che infliggono ai neroverdi il primo ko stagionale e centrano la quarta vittoria consecutiva.

Cronaca della partita

La gara si sblocca al 42′ del primo tempo: Sardo pennella un cross preciso per Didio, che insacca e porta avanti l’Atletico Ascoli. Il Chieti prova a reagire, ma fatica a trovare spazi contro una difesa ben organizzata. Nella ripresa, i marchigiani continuano a spingere e trovano il raddoppio poco dopo la mezz’ora: Sbrissa serve Muro, che non sbaglia e firma il 2-0. Nel finale, arriva anche il sigillo dell’ex: Forgione chiude i conti a porta vuota dopo un pressing vincente di Belloni su Zanin.

Tabellino

CHIETI (4-3-3): Zanin, Oddo (25’st Busatto), Guerriero, Sabba, Gallo, Pinto (31’st Giampaolo), Grandis, Gueye (9’st Pracek), Vuthaj, Ceccarelli, Allessi (9’st De Souza). A disposizione: Mercorelli, Pracek, Scipione, Conti, Surricchio, Donsah, De Souza, Giampaolo, Busatto. Allenatore: Del Zotti.

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco, Coppola (30’st Sbrissa), Vechiarello, Minicucci (18’st Muro), Sardo (28’st Antoniazzi); Didio (16’st Belloni), Maio (38’st Forgione). A disposizione: Galbiati, Forgione, Belloni, Sbrissa, Oddi, Moscarini, Muro, Antonazzi, Carbone. Allenatore: Seccardini.

Reti: al 42′ pt Didio L. (Atletico Ascoli) , al 34′ st Muro A. (Atletico Ascoli) , al 40′ st Forgione C. (Atletico Ascoli)

Ammonizioni: Guerriero, Gallo

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Damiano Volpi di La Spezia, coadiuvato dagli assistenti Davide Fadale di Tivoli e Leonardo D’Andrea di Viterbo.

La presentazione del match

Domenica 26 ottobre, alle ore 14:30 allo Stadio “Guido Angelini” di Chieti, andrà in scena Chieti-Atletico Ascoli, match valido per la nona giornata di Serie D, Girone F 2025/2026. Il Chieti, all’Angelini, ospita l’Atletico Ascoli con un occhio al mercato. Non si esclude il ritorno in Abruzzo del centrocampista Mele.

Il Chieti torna davanti al proprio pubblico dell’“Angelini” con l’obiettivo di dare continuità alla buona prestazione offerta nell’ultimo turno e provare a fermare la corsa dell’Atletico Ascoli, una delle squadre più in forma del momento, reduce da tre successi consecutivi. Mister Del Zotti dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti — fuori Di Filippo, Cascio e Caparros — ma potrà contare sul rientro graduale di Giampaolo, tornato ad allenarsi con il gruppo. In vista della sfida, il tecnico potrebbe optare per un assetto più equilibrato, rinunciando a un attaccante per inserire un centrocampista in più, così da garantire maggiore solidità nella zona nevralgica del campo. Nel frattempo, la società continua a muoversi sul mercato: dopo l’arrivo ufficiale del difensore Filippo Scipione, classe 2004 con già un centinaio di presenze in Serie D tra Casatese e Ragusa, si lavora al possibile ritorno del centrocampista Mele per completare ulteriormente la rosa. Il Chieti vuole riprendere slancio e regalare una gioia ai propri tifosi in una sfida che si preannuncia intensa e tatticamente molto interessante.

L’Atletico Ascoli si prepara a una trasferta insidiosa sul campo del Chieti, desideroso di tornare subito protagonista in campionato dopo l’amarezza dell’eliminazione in Coppa Italia maturata solo nel finale contro l’Ancona. La squadra di mister Simone Seccardini arriva alla sfida con buone sensazioni sul piano del gioco e della compattezza, ma consapevole di dover affrontare un avversario di alto livello, ancora imbattuto e con una rosa ricca di talento. Gli ascolani cercheranno di replicare le ottime prestazioni offerte in passato all’“Angelini”, dove nelle ultime due stagioni hanno ottenuto successi di prestigio. Sarà però una gara diversa, da affrontare con attenzione e intensità sin dai primi minuti. Restano alcune assenze pesanti, con De Santis, Nonni e Camilloni ancora fermi ai box e Sbrissa non al meglio, ma il rientro di Forgione rappresenta una nota positiva. L’obiettivo è chiaro: dare continuità alla crescita mostrata nelle ultime settimane e conquistare punti importanti per restare nelle zone alte del girone F.

COME ARRIVA IL CHIETI – Il Chieti di Del Zotti si presenta con un solido 3-5-2, schema che punta a sfruttare l’intensità in mediana e la forza fisica davanti. In porta spazio a Zanin, protetto dal terzetto difensivo composto da Caparros, Di Filippo e Gallo. A centrocampo, qualità e corsa con Allessi, Cascio e Donsah, mentre Grandis agirà da equilibratore. Sulle corsie, spinta e copertura costante per sostenere il reparto offensivo formato da Ceccarelli, Vuthaj e Gueye, pronti a mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

COME ARRIVA L’ATLETICO ASCOLI – L’Atletico Ascoli di Seccardini scende in campo con un offensivo 3-4-3, cercando intensità e ampiezza fin dai primi minuti. Tra i pali spazio a Galbiati, protetto dal trio difensivo Mazzarani, Camilloni e Carbone. Sulle corsie agiranno Antoniazzi e Minicucci, con Muro e Vechiarello a gestire il traffico centrale. In avanti, tanta qualità e movimento con Sardo e Didio a supporto del terminale offensivo Belloni, riferimento principale dell’attacco bianconero.

Le probabili formazioni

CHIETI (3-5-2): Zanin; Caparros, Di Filippo, Gallo, Allessi; Cascio, Donsah, Grandis; Ceccarelli, Vuthaj, GueyeAllenatore: Del Zotti.

ATLETICO ASCOLI (3-4-3): Galbiati, Mazzarani, Camilloni, Carbone, Antoniazzi, Muro, Vechiarello, Sardo, Didio, Minicucci, Belloni. Allenatore: Seccardin.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Chieti-Atletico Ascoli, valida per la giornata 9 del campionato Serie D – Girone F, non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la diretta del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.