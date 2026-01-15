Hellas Verona-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Verona-Bologna di Giovedì 15 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

VERONA – Giovedì 18 gennaio alle ore 18.30, allo Stadio “Marc’Antonio Benetegodi” di Verona, andrà in scena Hellas Verona-Bologna, recupero della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026

Il Verona continua a navigare in acque agitate. La sconfitta per 1-0 contro la Lazio ha confermato il momento negativo della squadra di Paolo Zanetti, che non vince da quattro giornate +) e resta penultima in classifica con 13 punti. Il dato più allarmante è l’assenza di gol nelle tre sconfitte più recenti, con soli 15 gol segnati in stagione, peggio hanno fatto solo Lecce e Parma. Il rendimento casalingo è altrettanto preoccupante: una sola vittoria in dieci partite interne, con quattro ko nelle ultime cinque uscite. Contro le squadre di alta classifica, il bilancio è impietoso: sei sconfitte su dieci incontri, con appena una vittoria e tre pareggi. I 31 gol subiti evidenziano una fragilità difensiva che pesa sulle ambizioni salvezza.

Sul fronte opposto, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca riscatto dopo settimane difficili. I rossoblù, noni con 27 punti, sono reduci da sette partite senza vittorie in campionato (3 pareggi, 4 sconfitte), e il pareggio subito al 94° contro il Como ha ulteriormente abbassato il morale. Nonostante ciò, il Bologna mantiene un buon rendimento in trasferta: una sola sconfitta nelle ultime dieci gare ufficiali fuori casa.

Nella passata stagione finì 3-2 per il Verona all’andata e 2-1 per il Bologma al ritorno.

Tabellino in tempo reale

VERONA:. A disposizione:



BOLOGNA:. A disposizione:



Reti:



Convocati Verona

Montipò, Oyegoke, Nunez, Valentini, Belghali, Serdar, Sarr, Bradaric, Nelsson, Orban, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bernede, Mosquera, Perilli, Niasse, Isaac, Gagliardini, Fallou, Al-Musrati, Toniolo

L’arbitro

La partita sarà diretta da Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprilia. Gli assistenti saranno Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia. Il IV uomo sarà Davide Massa di Imperia, mentre al VAR ci sarà Giacomo Camplone di Lanciano, coadiuvato da Marco Di Bello di Brindisi come AVAR

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Il Verona di Paolo Zanetti dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2, affidandosi a Montipò tra i pali. In difesa spazio a Nunez, Bella-Kotchap e Valentini. Sulle fasce agiranno Belghali e Frese, mentre in mezzo al campo ci saranno Niasse, Gagliardini e Bernede. In attacco, fiducia a Giovane e Orban. L’unico indisponibile è Suslov.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In porta confermato Skorupski, protetto dalla linea difensiva composta da Holm, Heggem, Vitik e Miranda. In mediana agiranno Ferguson e Pobega. Sulla trequarti spazio a Orsolini, Odgaard e Dominguez, a supporto dell’unica punta Castro. Restano fuori per infortunio Bernardeschi e Lucumì, mentre Cambiaghi è squalificato.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Bologna

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: