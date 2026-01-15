Il fantacalcio in tempo reale sulla 21a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle
MILANO – Dopo i recuperi delle gare rinviate per la Final Four della Supercoppa Italiana, la Serie A 2025-2026 torna a pieno ritmo con la ventunesima giornata.
Il programma si sviluppa in quattro giorni, a partire da venerdì sera, quando l’Atalanta farà visita al Pisa. Il giorno successivo sarà l’Inter a scendere in campo a Udine mentre il Napoli proverà a ritrovare i tre punti contro il Sassuolo. In serata, la Juventus volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari..
La domenica offrirà un menù particolarmente ricco: Parma-Genoa aprirà la giornata, seguita da Bologna-Fiorentina. Torino-Roma accenderà il tardo pomeriggio, mentre la notte di San Siro sarà illuminata da Milan-Lecce, con i rossoneri chiamati a non perdere ulteriore terreno nella corsa all’Inter.
Lunedì due posticipi: la Cremonese ospiterà il Verona mentre la Lazio accoglierà il Como in una partita che profuma d’Europa. I lariani, rivelazione del campionato, arrivano all’Olimpico con un rendimento casalingo straordinario e una solidità difensiva che ha stupito tutti, ma ora dovranno dimostrare di poter reggere anche in uno stadio che raramente perdona.
Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in diretta su:
- DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
- Lecce.Roma, Bologna-Atalanta e Parma-Inter anche sui canali Sky.
CONSIGLI – PAGELLE
Venerdì 16 gennaio
20:45
Pisa-Atalanta
Sabato 17 gennaio
15:00
Udinese-Inter
18:00
Napoli-Sassuolo
20:45
Cagliari-Juventus
Domenica 18 gennaio
12:30
Parma-Genoa
15:00
Bologna-Fiorentina
18:00
Torino-Roma
20:45
Milan-Lecce
Lunedì 19 gennaio
18:30
Cremonese-Verona
20:45
Lazio-Como