Chieti-Ostiamare 1-3: biancoviola spietati all’Angelini

Diretta Chieti-Ostiamare di Domenica 23 novembre 2025: a segno Spinosa, Piroli e Gueye su rigore. Cascio accorcia nel finale

CHIETI – Al “Guido Angelini” l’Ostiamare conferma il proprio momento positivo imponendosi 3-1 sul Chieti. Una gara intensa, decisa dalle reti di Spinosa, Piroli e Gueye, con i neroverdi che hanno provato a reagire ma sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Caparros. Nel recupero Cascio ha firmato il gol della bandiera, ma la vittoria è andata meritatamente ai biancoviola di D’Antoni.

Tabellino

CHIETI (3-4-3): Zanin, Pinto, Donsah, Caparros; De Luca (dal 16′ st Gueye), Mele, Grandis, Guerriero; Oddo, De Souza (dal 40′ st Allessi), Cascio. A disposizione: Mercorelli, Pracek, Conti, Scipione, Allessi, Gueye, Sulli, Di Filippo, Vuthaj. Allenatore: Francesco Del Zotti.

OSTIAMARE (3-5-2): Vertua, Orfano, Piroli (dal 42′ st Tesauro), Giordani; Spinosa, Buono, Felici (dal 42′ st Pontillo), Greco, Lazzeri (dal 42′ st Rasi); Badje (dal 19′ st Gueye), Viannni (dal 27′ st Ceccarelli). A disposizione: Cuccagna, Cinque, Marrali, Gueye, Rasi, Vagnoni, Tesauro, Ceccarelli, Pontillo. Allenatore: David D’Antoni.

Reti: al 17′ pt Spinosa, al 42′ pt Piroli, al 37′ st Gueye (rigore), al 46′ st Cascio

Ammonizioni: Donsah, De Souza, Pinto, Badje, Piroli

Espulso: al 35′ st Caparros

Recupero: 1′ pt, 2′ st

Descrizione gol: vantaggio ospite al 17′ con una conclusione dalla distanza di Spinosa in diagonale. Raddoppio prima dell’intervallo sugli sviluppi di palla inattiva a centrocampo di Buono, tocco vincente di Piroli con il piatto. Terzo gol dell’Ostiamare al 37′ su rigore trasformato da Gueye nonostante una deviazione con il piede di Zanin. Rigore concesso per fallo di Caparros in area su Gueye. Nel recupero accorcia Cascio

Le formazioni ufficiali di Chieti-Ostiamare

CHIETI (3-4-3): Zanin, Pinto, Donsah, Caparros; De Luca, Mele, Grandis, Guerriero; Oddo, De Souza, Cascio. A disposizione: Mercorelli, Pracek, Conti, Scipione, Allessi, Gueye, Sulli, Di Filippo, Vuthaj. Allenatore: Francesco Del Zotti.

OSTIAMARE (3-5-2): Vertua, Orfano, Piroli, Giordani; Spinosa, Buono, Felici, Greco, Lazzeri; Badje, Viannni. A disposizione: Cuccagna, Cinque, Marrali, Gueye, Rasi, Vagnoni, Tesauro, Ceccarelli, Pontillo. Allenatore: David D’Antoni.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Mirko Pelaia di Pavia, coadiuvato dagli assistenti Andrea Giulio Adragna di Milano e Andrea Colitti di Cinisello Balsamo.

La presentazione del match

Domenica 23 novembre, alle ore 14:30, allo stadio “Guido Angelini” di Chieti, andrà in scena Chieti-Ostiamare, match valido per la tredicesima giornata del Campionato di Serie D 2025/2026, Girone F. Chieti-Ostiamare a porte chiuse, decisione della prefettura dopo gli scontri a Recanati. Lo ha deciso la prefettura di Chieti, a seguito dei gravi disordini verificatisi il 16 novembre scorso a Recanati, dopo il match tra Recanatese e Chieti.

Il Chieti affronta una partita difficile e in uno dei momenti peggiori della sua stagione. Piena zona playout, difficolta di risultato e inoltre l’assenza dei propri tifosi. Infatti é arrito il comunicato ufficiale con la decisione finale da parte del Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, che a seguito degli eventi spiacevoli che hanno colpito la società neroverde al rientro da Recanati, ha disposto che la partita contro la capolista del girone F “venga disputata in assenza di spettatori”. Una brutta tegola a cui va aggiunto il trovarsi da avversario l’ex Tommaso Ceccarelli dopo la rescissione del contratto con i neroverdi.

Il 7-0 contro l’Inter Sammaurese è l’ennesima prova di quanto l’Ostiamare non vuole scherzare. Nella conferenza stampa , mister David D’Antoni ha esordito tornando al settebello di domenica: “L’entusiasmo è alle stelle ovviamente. La partita con la Sammaurese ci dà grandi indicazioni e di quanto abbiamo fatto bene. Il risultato può lasciar intendere che loro fossero in una condizione disastrosa ma non è così. A prescindere dal passivo, fare 7 gol non è mai semplice, portando in rete altrettanti giocatori diversi. Neanche in amichevole contro squadre di due categorie inferiori ci sono risultati così netti. Questo ci dà consapevolezza”. Ora, però, testa al Chieti, match che arriva in un momento delicato per i teatini: “Sarà una partita difficile, come dico tutte le settimane. Questa ancora di più perché non sappiamo cosa andremo a trovare. Settimana scorsa ci aspettavamo che loro giocassero a 3 davanti, mentre il sabato in due hanno rescisso. Chieti è la stessa cosa, c’è una situazione un po’ difficile. L’Ostiamare, inoltre, piazza il colpo da 90. Con un post sui propri canali social, i biancoviola hanno ufficializzato l’arrivo all’Anco Marzio di Tommaso Ceccarelli. Dopo la rescissione con il Chieti, dunque, l’attaccante scuola Lazio, che ha collezionato diverse esperienze nei campionati nazionali come Cesena, Avellino e Juve Stabia, si aggiunge alla rosa di mister D’Antoni.

COME ARRIVA IL CHIETI – Il Chieti di Silva si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Mercorelli; la linea difensiva è composta da De Luca, Guerriero, Caparros e Gallo, chiamati a garantire solidità e copertura. In mezzo al campo agiscono Pinto, Grandis e Donsah, incaricati di dare equilibrio e qualità alla manovra. In avanti il tridente formato da Busatto, Cascio e Gueye ha il compito di guidare l’attacco e creare pericoli in zona gol.

COME ARRIVA L’OSTIAMARE – L’Ostiamare di D’Antoni si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Vertua; la linea difensiva è composta da Orfano, Piroli, Giordani e Buono, chiamati a garantire solidità e copertura. In mezzo al campo agiscono Vianni, Badje e Lazzeri, incaricati di dare equilibrio e dinamismo. In avanti il tridente formato da Felici, Greco e Spinosa ha il compito di guidare l’attacco e creare pericoli in zona gol.

Le probabili formazioni

CHIETI (4-3-3): Mercorelli, De Luca, Guerriero, Caparros, Gallo, Pinto, Grandis, Donsah, Busatto, Cascio, Gueye. Allenatore: Silva.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua; Orfano, Piroli, Giordani, Buono; Vianni, Badje, Lazzeri; Felici, Greco, Spinosa. Allenatore: D’Antoni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Chieti-Ostiamare, valida per la tredicesima giornata del Campionato di Serie D, girone F non sarà visibile ne in diretta tv ne in streaming.