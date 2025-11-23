Enna-Reggina 0-1: colpo esterno degli amaranto in Sicilia

Diretta Enna-Reggina di domenica 23 novembre 2025: risolve una rete di Ferraro a cinque minuti dal novantesimo

ENNA – La Reggina torna al successo battendo l’Enna per 1-0 nella tredicesima giornata del Girone I di Serie D. Una partita combattuta e nervosa, decisa da un colpo di testa di Ferraro al 40′ della ripresa su punizione di Edera. Gli amaranto interrompono così la serie negativa e conquistano tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica, mentre l’Enna recrimina per le occasioni sprecate e per l’espulsione di Laaribi che ha complicato il finale di gara. Come spesso accade nel calcio, l’episodio ha deciso la gara: al 41′ della ripresa, su punizione di Edera, Ferraro ha anticipato tutti e di testa ha battuto Loliva, gelando il pubblico di casa.

Tabellino

ENNA (4-2-3-1): Loliva; Di Modugno, Mazzone, Mbaye, Occhiuto; Dadic, Tchaouna Fy; Zerillo, Distratto, Diaz (dal 21′ st Bamba); Tcahouna Kk. A disposizione: Cangane, Gabrieli, Deriu, Bamba, Rossitto, Camara, Precknicaj, Bonfigli, Caggianello. Allenatore: Passiatore

REGGINA (4-2-3-1): Summa; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Porcino; Laaribi, Salandria (dal 10′ st Edera); Ragusa, Mungo (dal 31′ st Fofana), Palumbo (dal 21′ st Di Grazia); Pellicanò (dal 44′ pt Ferraro). A disposizione: Lagonigro, Adejo, Distratto, Ferraro, Di Grazia, Barillà, Edera, Sartore, Fofana. Allenatore: Torrisi

Reti: al 40′ st Ferraro

Ammonizioni: Mungo, Lanzillotta, Girasole R., Ragusa, Loliva, Occhiuto, Ferraro

Espulsioni: al 47′ st Laaribi

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Descrizione gol: vantaggio della Reggina al 40′ della ripresa su punizione di Edera colpo di testa vincente di Ferraro

Le formazioni ufficiali di Enna-Reggina

I convocatti dell’Enna

Loliva, Vitor, Caggianello, Di Modugno, Gabrieli, Mazzone, Mbaye, Occhiuto, Bamba, Bonfigli, Dadic, Deriu, Diaz Garcia, Rossitto, Tchauona FY, Zerillo, Camara, Distratto, Preknicaj, Salvi, Tchauona FK

I convocati della Reggina

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa

Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta

Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Presentazione della partita

Domenica 23 novembre 2025 allo stadio Generale Gaeta andrà in scena Enna-Reggina, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 14:30. Scontro diretto per staccare la zona calda in terra siciliana. Da una parte, la formazione gialloverde reduce dalla sconfitta di Milazzo (2-0) dopo le due vittorie strappate ai danni di Paternò (3-0) e Acireale (2-1). Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dalla quarta sconfitta rimediata nelle ultime sei uscite e da soli quattro punti in sette giornate.

I gialloverdi, che davanti al proprio pubblico viene da tre vittorie di fila ed è uscito ko soltanto in una sola occasione con il Savoia (0-3), non vogliono fermarsi e cercano riscatto con il quarto successo interno di fila per allontanare la zona calda. Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura amiche sono usciti sconfitti soltanto a Messina con due vittorie e atrettanti pareggi strappati in cinque partite, vogliono tornare a fare bottino pieno per abbandonare i bassifondi della classifica ed evitare di perdere ulteriori posizioni. L’ultimo precedente tra queste due compagini ad Enna risale al 23 ottobre 2024 e si chiuse con un poker della Reggina (0-4).

Le probabili formazioni di Enna-Reggina

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it