Athletic Palermo-Gelbison 3-0: vittoria netta dei rosanero, protagonista anche Greliak

Diretta Athletic Palermo-Gelbison di Domenica 23 novembre 2025: a segno Bova e Bongiovanni, poi l’autorete di Viscomi. Greliak decisivo con un rigore parato

PALERMO – Al “Pasqualino” di Carini l’Athletic Palermo conquista tre punti pesanti battendo la Gelbison con un netto 3-0. La squadra di Ferraro ha mostrato compattezza e cinismo, trovando il vantaggio con Bova, raddoppiando con Bongiovanni e chiudendo i conti nel finale grazie all’autorete di Viscomi. Decisivo anche Greliak, che al 21’ del primo tempo ha neutralizzato un rigore, mantenendo inviolata la porta e dando fiducia ai compagni.

Tabellino

ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 5 Sanchez, 6 Crivello, 7 Mazzotta (C), 9 Micoli (dal 34′ st 29 Martinez), 14 Bonfiglio (dal 32′ st 21 Zaic), 18 Maurino (dal 39′ st 28 Anzelmo), 20 Zalazar, 30 Bova (dal 1′ st 8 Bongiovanni), 31 Panaro (dal 42′ st 43 Mori), 77 Faccetti. A disposizione: 1 Bitznis, 4 Torres, 8 Bongiovanni, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 43 Mori. Allenatore: Ferraro.

GELBISON: 1 Sakho, 3 Semeraro, 5 De Feo (dal 33′ st 4 Gorzelewski), 8 Teijo, 9 Ferreira, 11 Liurni, 17 Papaserio, 20 Zugaro (dal 15′ st 19 Diabate), 27 Russo, 28 Delmiglio, 31 Viscomi. A disposizione: 12 Corriere, 2 Langella, 4 Gorzelewski, 14 Donida, 19 Diabate, 24 Pellino, 30 Rossi, 43 Leo, 98 Da Silva. Allenatore: Agovino.

Reti: al 15′ pt Bova, al 3′ st Bongiovanni, al 44′ st Viscomi (autorete)

Ammonizioni: Langella, Bongiovanni, Liurni

Recupero: 1′ pt, 4′ st

NOTE: al 21′ pt Greliak para un rigore

Le formazioni ufficiali di Athletic Palermo-Gelbison

ATHLETIC PALERMO: 22 Greliak, 5 Sanchez, 6 Crivello, 7 Mazzotta (C), 9 Micoli, 14 Bonfiglio, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 31 Panaro, 77 Faccetti. A disposizione: 1 Bitznis, 4 Torres, 8 Bongiovanni, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 43 Mori. Allenatore: Ferraro.

GELBISON: 1 Sakho, 3 Semeraro, 5 De Feo, 8 Teijo, 9 Ferreira, 11 Liurni, 17 Papaserio (dal 42′ st 2 Langella), 20 Zugaro, 27 Russo (dal 31′ pt 30 Rossi), 28 Delmiglio, 31 Viscomi. A disposizione: 12 Corriere, 2 Langella, 4 Gorzelewski, 14 Donida, 19 Diabate, 24 Pellino, 30 Rossi, 43 Leo, 98 Da Silva. Allenatore: Agovino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Hamza El Amil di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Luca Pongan di Biella e Riccardo Trionfante di Torino.

La presentazione del match

Domenica 23 novembre, alle ore 14:30, allo stadio “Borsellino” di Terrasini, andrà in scena Athletic Palermo-Gelbison, match valido per la tredicesima giornata del Campionato di Serie D 2025/2026, Girone I. La gara si giocherà regolarmente allo stadio Comunale “Borsellino”, in via Guttuso a Palermo, ma senza la presenza dei tifosi sugli spalti, trasformando quello che avrebbe potuto essere un appuntamento carico di atmosfera in una sfida dal clima inevitabilmente surreale.

Mini tour de force all’orizzonte per l’Athletic Club Palermo. Tre impegni in una settimana per la formazione nerorosa che domani. In vista della sfida contro la Gelbison, l’allenatore dell’Athletic Club Palermo Emanuele Ferraro ha sottolineato il valore dell’avversario e il buon momento vissuto dalla sua squadra. “La Gelbison è una squadra ben organizzata, costruita con principi importanti per disputare un campionato di livello”, ha dichiarato il tecnico rosanero, riconoscendo la solidità della formazione campana. Ferraro si è detto soddisfatto del lavoro svolto negli ultimi giorni: “La settimana è stata positiva: i ragazzi si sono allenati con grande impegno e ci faremo trovare pronti per una partita complicata contro una squadra di tutto rispetto”. Il mister ha poi richiamato l’attenzione alla prestazione offerta a Reggio Calabria: “Abbiamo disputato un match di grande personalità. In un campionato come questo non puoi permetterti distrazioni: serve mantenere sempre alta la concentrazione”. Resta il rammarico per un provvedimento legato a questioni burocratiche e strutturali, che nulla hanno a che fare con il campo, ma che finiscono per influenzare inevitabilmente lo spettacolo e il coinvolgimento dei tifosi.

I rossoblù vengono da una striscia di risultati negativa, nelle ultime tre hanno collezionato solo un punto, due sconfitte e un pareggio. La formazione cilentana si trova attualmente a a 14 misure in classifica, un punto sopra la zona play out, e cercherà punti e il riscatto proprio nella partita di Palermo. In settimana la società ha annunciato, attraverso un comunicato, di aver definito la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Tilli. Ha lasciato, “per sopraggiunti motivi personali”, anche il Direttore Tecnico Enrico Coscia.

COME ARRIVA IL ATHLETIC PALERMO – L’Athletic Palermo di Ferraro si schiera con il 4-3-2-1: in porta c’è Bitzinis; la linea difensiva è composta da Rampulla, Crivello, Sanchez e Mazzotta, chiamati a garantire copertura e solidità. In mezzo al campo agiscono Lores Varela, Maurino e Bova, incaricati di dare equilibrio e costruzione alla manovra. Sulla trequarti spazio a Bonfiglio, pronto a creare gioco e rifinire per il reparto offensivo. In avanti il tandem Zalazar–Micoli ha il compito di guidare l’attacco e rendersi pericoloso sotto porta.

COME ARRIVA IL GELBISON – La Gelbison di Agovino scende in campo con il 3-4-3: tra i pali c’è Samba; il reparto difensivo è formato da Langella, Gorzelewski e Viscomi, chiamati a garantire compattezza e aggressività. Sulla linea mediana agiscono Delmiglio, Diabate, De Feo e Zugaro, incaricati di dare equilibrio, dinamismo e rifornimenti alla manovra. Davanti, il tridente composto da Russo, Liurni e Ferreira ha il compito di guidare l’offensiva e creare costanti pericoli alla difesa avversaria.

Le probabili formazioni

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Athletic Palermo-Gelbison, valida per la tredicesima giornata del Campionato di Serie D, girone I sarà visibile in Streaming sul canale dell’Athletic Palermo.