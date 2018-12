Chievo – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Cagliari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

VERONA – Mercoledì 5 dicembre alle ore 20.45 andrà in scena Chievo – Cagliari, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione veneta che, con l’arrivo di Di Carlo, ha ottenuto due punti in due partite contro Napoli e Lazio. La situazione in classifica resta ancora complicata per i padroni di casa che occupano l’ultima posizione con 2 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione sarda che è reduce dal pareggio in casa del Frosinone ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 16 punti.

QUI CHIEVO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, pacchetto arretrato composto da Cacciatore e Barba sulle fasce mentre nel mezzo Bani e Rossettini. A centrocampo Radovanovic in cabina di regia con Obi ed Hetemaj mezze ali mentre davanti Birsa a supporto del tandem d’attacco composto da Stepinski e Djordjevic.

QUI CAGLIARI – La compagine sarda dovrebbe schierarsi col 4-3-2-1 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Srna e Padoin sulle fasce mentre nel mezzo Romagna e Ceppitelli. A centrocampo Bradaric in cabina di regia con Faragò e Barella mezze ali mentre davanti Sau e Farias alle spalle di Cerri.

Le probabili formazioni di Chievo – Cagliari

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Di Carlo

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Sau, Farias; Cerri. Allenatore: Maran

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi