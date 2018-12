Coppa Italia, Chievo-Cagliari: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Chievo-Cagliari: incontro valido per il quarto turno della Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45

VERONA – Tra poco scenderanno in campo Chievo e Cagliari nel match valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Chievo Giaccherini alle spalle della coppia d’attacco formata da Stepinski e Djordjevic mentre nel Cagliari Barella a supporto del tandem offensivo composto da Cerri e Farias.

Le formazioni ufficiali di Chievo-Cagliari

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Tanasijevic, Cesar, Rossettini, Cacciatore; Leris, Rigoni, Kiyine; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Andreolli, Romagna, Pajac; Faragò, Cigarini, Dessena; Barella; Cerri, Farias. Allenatore: Maran