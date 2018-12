Sassuolo – Catania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Catania: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 18

REGGIO EMILIA – Mercoledì 5 dicembre alle ore 18 andrà in scena Sassuolo – Catania, incontro valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dal pareggio casalingo contro l’Udinese ed in classifica occupa la settima posizione con 20 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i siciliani che nell’ultimo turno non hanno giocato ed in classifica occupano la quinta posizione con 24 punti. Per quanto concerne il cammino nella competizione i padroni di casa hanno fatto fuori senza problemi la Ternana mentre gli ospiti hanno superato il Verona.

QUI SASSUOLO – La formazione emiliana potrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Lemos, Magnani e Ferrari. A centrocampo Magnanelli e Bourabia in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Peluso. In attacco tridente composto da Berardi, Matri e Di Francesco.

QUI CATANIA – Gli ospiti potrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Pisseri in porta, pacchetto difensivo composto da Scaglia e Ciancio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Aya ed Esposito. A centrocampo Bucolo e Rizzo in cabina di regia mentre davanti Vassallo, Lodi e Barisic a supporto di Curiale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Catania, valido per il quarto turno di Coppa Italia, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su RAI Sport.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Catania

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Lemos, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Magnanelli, Peluso; Berardi, Matri, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi

CATANIA (4-2-3-1): Pisseri; Scaglia, Esposito, Aya, Ciancio; Bucolo, Rizzo; Vassallo, Lodi, Barisic; Curiale. Allenatore: Sottil

STADIO: Mapei Stadium