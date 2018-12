Liga 2018/2019 – La presentazione della quindicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella quindicesima giornata. Al via il derby di Barcellona, il Siviglia all’esame Mestalla.

BARCELLONA – Questo weekend, già a partire da venerdì, si svolgerà il quindicesimo turno di Liga con il match tra Leganes e Getafe ad aprire le danze alle ore 21:00. Il giorno seguente alle 13:00 sarà il turno dell’Atletico Madrid di Simeone, che ospiterà il Deportivo Alavés tra le mura del Wanda Metropolitano. I colchoneros hanno un solo punto di vantaggio rispetto agli avversari ed occupano rispettivamente il terzo ed il quarto posto in classifica. Poche ore più tardi, alle 16:15, un altro match piuttosto interessante andrà in scena all’Estadio de Mestalla, quello tra Valencia e Siviglia. I padroni di casa rappresentano una delle delusioni maggiori di questa Liga, non riuscendo a confermarsi dopo il quarto posto ottenuto nella scorsa stagione. Tuttavia, il Mestalla è da sempre una delle trasferte più ostiche del campionato spagnolo, anche per un Siviglia partito a mille trascinato dall’ex Milan André Silva, già a quota otto gol.

Nel Saturday Night delle 20:45, invece, scenderà in campo il Barcellona, tornato in testa alla classifica dopo il pareggio tra Alavés e Siviglia della scorsa giornata, che sarà ospite dell’Espanyol nel derby della Catalogna. Ernesto Valverde dovrà fare i conti con gli infortuni: Rafinha ha riportato la rottura del crociato e sarà out fino al termine della stagione, Umtiti ha ancora problemi al ginocchio e rischia l’operazione, così come Luis Suarez, mentre Sergi Roberto rientrerà ad inizio 2019. Il Real Madrid, che dai blaugrana è distante cinque punti, andrà a far visita al fanalino di coda Huesca domenica alle ore 16:15.

Liga, il programma della quindicesima giornata

VENERDI’

Leganes – Getafe

SABATO

Atletico Madrid – Deportivo Alavés

Valencia – Siviglia

Villarreal – Celta Vigo

Espanyol – Barcellona

DOMENICA

Eibar – Levante

Huesca – Real Madrid

Real Sociedad – Real Valladolid

Real Betis – Rayo Vallecano

LUNEDI’

Athletic Bilbao – Girona