Chievo – Cremonese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Chievo – Cremonese del 7 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

VERONA – Sabato 7 dicembre gioca Chievo – Cremonese, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Trapani e in classifica è settimo con 21 punti. Quattro lunghezze in meno per gli ospiti, quindicesimi e reduci dal pareggio casalingo contro il Livorno in campionato e della vittoria di misura contro l’Empoli in Coppa Italia, che è valsa loro il passaggio del turno. La gara sarà arbitrata da Manuel Volpi della sezione di Arezzo; gli assistenti saranno Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Davide Miele di Torino. Quarto uomo Lorenzo Maggioni di Lecco. Una curiosità: la Cremonese non ha mai battuto il ChievoVerona.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 7 dicembre dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CHIEVO – Marcolini potrebbe essere costretto a fare a meno di Giaccherini, che continua a lottare contro un problema al polpaccio che gli ha già fatto saltare le ultime due giornate di campionato. In forse anche Djordievic. Djordjevic. Dovrebbe così essere confermato il tandem offensivo composto da Meggiorini e Rodriguez. Possibile modulo 4-3-1-2 con Semper tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Vaisanen.Cesare da Dickmann e Cotali sulle fasce. A centrocampo Segre, Esposito e Obi. Vignato sulla trequarti, di supporto al tandem d’attacco Meggiorini – Rodriguez.

QUI CREMONESE – Baroni ritrova Castagnetti che ha scontato il turno di squalifica ma dovrà rinunciare all’olandese Boultam, infortunato. Probabile il modulo 4-4-2 con Agazzi i porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Bianchetti – Terranova e da Ravanelli e Mogos ulle corsie. In mezzo al campo Arini e Migliore; sulle fasce Zortea e Soddimo. Davanti Ciofani e Ceravolo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Chievo – Cremonese, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Chievo – Cremonese

Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali; Segre, Esposito, Obi; Vignato; Meggiorini, Rodriguez.

Cremonese (4-4-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova, Mogos; Zortea, Arini, Migliore, Soddimo; Ciofani, Ceravolo.