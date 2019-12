Diretta Manchester City – Manchester United: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Manchester City – Manchester United del 07 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Premier League, calcio d’inizio alle 18.30

MANCHESTER – Sabato 7 dicembre, all’Etihad Stadium di Manchester si gioca il derby tra Manchester City – Manchester United incontro valevole per la sedicesima giornata del campionato di Premier League 2019-2020, calcio d’inizio previsto per le ore 20,30. I padroni di casa vengono da una straripante vittoria esterna sul campo del Burnley e in classifica occupano la terza posizione con 32 punti. Undici lunghezze in meno per lo United, reduci da una vittoria interna contro il Tottenham dell’ex Mourinho. Il City vuole vincere per raggiungere il secondo posto in classifica mentre lo United vuole raggiungere la zona Champions.

Le probabili formazioni di Manchester City – Manchester United

Il Manchester City dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Ederson in porta e difesa composta da Stones e Fernandinho centrali e sulle fasce Walker e Mendy. In mezzo al campo Rodri in regia con De Bruyne e Silva mezze ali mentre il tridente d’attacco sarà composto da Mahrez e Sterling sugli esterni e Jesus punta centrale. Per il Manchester United probabile modulo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e difesa formata da Lindelof e Maguire al centro con Wan-Bissaka e Shaw sugli esterni. A centrocampo Fred e McTominay mentre più avanzati saranno James, Lingard e Rashford che supporteranno l’unica punta Greenwood.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Jesus, Sterling.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Lingard, Rashford; Greenwood.

