Chievo – Salernitana 2-0, il tabellino

Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi(15’st Esposito), Garritano; Giaccherini (40’st Vaisanen); Meggiorini (10’st Ceter), Djordjevic. A disp.: Pavoni, Nardi, Dickmann, Rigione,Karamoko, Morsay, Ongenda, Vignato, Grubac. All. Marcolini

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli (24’pt Lombardi(25’st Curcio)), Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo (5’st Jallow), Djuric. A disp.: Vannucchi, De Matteis, Aya, Billong, Capezzi, Di Tacchio, Giannetti. All. Ventura

Reti: 28’pt,25’st, Giaccherini

Ammoniti: Segre(C), Akpa Akpro (S), Jaroszynski (S), Frey (C), Cesar (C), Esposito (C)

Espulsi: –

Recupero: 2’pt

Arbitro: Fourneau

Stadio: Marc’antonio Bentegodi, Verona