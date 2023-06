Ciclismo, Granfondo Terre dei Varano 2023: successo di presenze

Alla manifestazione ciclistica che si svolgerà oggi a Camerino (MC) il 18 giugno 2023 prenderanno parte 120 società provenienti da 10 nazionali

CAMARINO – Grande successo di presenze straniere e fuori regione per l’attesa XIV edizione della Granfondo Terre dei Varano che quest’anno presenterà numerose novità, tra cui l’assegnazione del Campionato Italiano Granfondo (percorso Marathon) ed i Campionati Nazionali Universitari (percorso Classic).

Le prenotazioni alberghiere sono esplose grazie alle presenze di 120 società, provenienti per oltre il 60% fuori regione ed in particolare da 10 nazioni estere (Gran Bretagna, Portogallo, Usa, Ucraina, Cile, Spagna, San Marino, Germania, Canada e Svezia) e 13 Regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e Marche).

“Siamo estremamente soddisfatti della forte crescita delle presenze fuori regione che confermano il gradimento e la notorietà della manifestazione a livello non solo nazionale: avere dieci nazioni estere rappresentate ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. Siamo certi che anche i ciclisti marchigiani non si faranno scappare questa magnifica edizione che sta per aprirsi il prossimo 18 giugno ed approfitteranno della quota scontata fino al 11 giugno” – queste le parole del Comitato Organizzatore.

Organizzazione sempre minuziosa in ogni dettaglio, quest’anno particolare attenzione è stata posta alle premiazioni di categoria che saranno particolarmente ambite: infatti chi salirà sul gradino più alto riceverà un casco Limar, mentre per gli altri gradini del podio ci saranno prodotti tecnici di abbigliamento, oltre a prodotti tipici locali.

Da non perdere i preziosi webinar che hanno arricchito il percorso di avvicinamento alla manifestazione: dopo le sessioni di Mental Training da parte dei professionisti della MindUP, martedì 6 giugno alle ore 19 ci sarà il terzo webinar dal titolo “Test di profilazione e programmazione nel ciclismo” tenuto dai personal trainer della società Onlyou, mentre mercoledì 14 giugno ci sarà il quarto ed ultimo webinar in cui Ethicsport illustrerà la corretta strategia di integrazione nei due percorsi della granfondo.

Occorre ricordare i percorsi che caratterizzeranno questa edizione: il Marathon (granfondo) con 130 km e 2.700m di dislivello e Classic (mediofondo) con 105 km e 1.700m di dislivello, con partenze separate. Confermata la possibilità di partenza alla francese per coloro che non amano la tensione in griglia.

Per quanto riguarda le quote di iscrizione è possibile approfittare della tariffa scontata a 40 euro fino al 11 giugno, oltre all’agevolazione per gruppi superiori a dieci iscritti (sconto 10 euro): tutto online mediante il portale Endu (https://join.endu.net/entry?edition=79116).

In palio ci saranno oltre 115 premi, individuali di categoria e per società, in aggiunta ai trofei per i primi classificati: Trofeo Francesco Gentili per il percorso Marathon, Trofeo Alberto Pennesi per il percorso Classic ed il Trofeo Dario Drago per la cronoscalata Sarnano-Sassotetto.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.terredeivarano.it oppure scrivere a info@terredeivarano.it