Il 3 giugno 2023 gli anticipi della trentottesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; la finale dei playoff di Serie B su DAZN e Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 3 giugno 2023 ci sono gli anticipi della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Torino – Inter. Dopo aver conquistato la Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi nel turno precedente, battendo l’Atalanta, ha strappato il pass per partecipare alla prossima edizione di Champions League, a prescindere dal risultato della finale. Dopo il successo casalingo per 3-2 contro l’Atalanta, é terza a quota 69 punti, con un percorso di ventidue partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, settanta reti realizzate e quarantadue incassate. In caso di successo e contestuale sconfitta della Lazio contro l’Empoli, potrebbe ancora arrivare seconda; in caso di sconfitta e vittoria del Milan contro il Verona finirebbe, invece, al quarto posto. Di fronte ci saranno granata, che dopo lo 0-4 rifilato allo Spezia, sono ottavi con 53 punti, frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quaranta subiti.

In serata va in scena Cremonese – Salernitana. I grigiorossi sono, infatti, già matematicamente retrocessi. Dopo aver perso per 3-2 all’Olimpico contro la Lazio, sono penultimi con 30 punti, frutto di quattro vittorie, dodici pareggi e venti sconfitte, trentatré gol fatti e sessantaquattro subiti. I campani, dopo il successo casalingo per 3-2 contro l’Udinese, sono quindicesimi, con 42 punti, grazie a un percorso di nove partite vinte, quindici pareggiate e tredici perse, quarantotto reti realizzate e sessanta incassate.

Contemporaneamente si gioca Empoli – Lazio. I toscani, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in extremis contro il Verona, sono quattordicesimi a quota 43 con un percorso di dieci partite vinte, tredici pareggiate e quattordici perse, trentasette reti realizzate e quarantasette incassate. I biancocelesti, dopo il successo casalingo per 3-2 contro la Cremonese, sono secondi a quota 71, con un percorso di ventuno partite vinte, diciotto pareggiate e otto perse, cinquantotto reti realizzate e trenta incassate.

Chi, tra Parma e Cagliari, affronterà il Bari nella finale dei playoff di Serie B? Si riparte dal 3-2 della semifinale di andata in favore dei sardi.

Per la trentottesima giornata di Ligue 1 Il PSG, che viene dal pareggio esterno per 1-1 contro lo Strasburgo ed é primo con 85 punti, riceve il Clermont, ottavo a quota 56 e reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Lorient. Eppoi ancora finale di FA Cup tra Manchester City e Manchester United e la finale della Coppa di Germania tra Lipsia e Eintracht Francoforte.

Calcio in tv oggi 3 giugno 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Estudiantes-Barracas Central (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

11.45

Melbourne City-Central Coast Mariners (Finale A-League) – ONEFOOTBALL

13.35

Shandong Taishan-Dalian Pro (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

16.00

Fiorentina-Roma (Playoff Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Manchester City-Manchester United (Finale FA Cup) – DAZN

Barcellona-Wolfsburg (Finale Champions League femminile) – DAZN

18.30

Torino-Inter (Serie A) – DAZN

Eibar-Alaves (Playoff Segunda Division) – DAZN

20.00

Lipsia-Eintracht (Finale Coppa di Germania) – SKY SPORT (canale 253)

Parma-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

21.00

Empoli-Lazio (Serie A) – DAZN

Cremonese-Salernitana (Serie A) – DAZN

PSG-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Albacete-Levante (Playoff Segunda Division) – DAZN

21.30

River Plate-Defensa y Justicia (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

23.00

Colombia-Italia (Quarti di finale Mondiali Under 20) – RAI SPORT

23.30

Cruzeiro-Atletico Mineiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

America MG-Corinthians (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.