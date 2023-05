Inter – Atalanta: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Inter – Atalanta di sabato 27 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie A 2022-2023

MILANO – Sabato 27 maggio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Atalanta, anticipo serale della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

L’Inter é la fresca vincitrice della Coppa Italia avendo battuto per 1-2 in finale la Fiorentina. Un risultato che ha dato all’Atalanta la matematica certezza di tornare a disputare una Coppa Europea nella stagione 2023/24. Inter – Atalanta arà quindi, una sfida importantissima per ottenere un posto in Champions League, tra due squadre che al momento sono separate da cinque lunghezze. La squadra di Inzaghi, perdendo al “Maradona” nel concitato finale contro il Napoli, ha interrotto una striscia di cinque successi di fila. Ora é quarta, a -2 dalla Lazio e a +2 dal Milan a quota 66 punti, con un percorso di ventuno partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, sessantasette reti realizzate e quaranta incassate. Gli orobici dopo due k.o. consecutivi, contro la Juventus (0-2) e contro la Salernitana (1-0), sono tornati a vincere per 3-1 contro il Verona. Ora sono quinti, a -3 dal Milan, con 61 punti, frutto di diciotto successi, sette pareggi e undici sconfitte, cinquantanove gol fatti e quarantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide gli uomini di Inzaghi hanno collezionato dodici punti, quelli di Gasperini nove.Sono complessivamente centotrentasette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di settantaquattro successi dell’Inter, trentasei pareggi e ventisette affermazioni dell’Inter. É la terza volta che le due squadre si incrociano in questa stagione. All’andata, lo scorso 11 novembre, si impose per 2-3 quella di Inzaghi. Milanesi vittoriosi anche nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia grazie a una rete di Darmian.

Cronaca della partita e tabellino

Presentazione del match

QUI INTER – Assenti l’infortunato Mkhytarian e lo squalificato Gagliardini. Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2. con Onana tra i pali e una difesa a tre composta da D’Ambrosio, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Asslani affiancato da Barella e Gagliardini mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Bellanova e Gosens. Coppia di attacco formata da Lukaku e Correa.

QUI ATALANTA – Lunghissima la lista degli indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman, Palomino, Vorlicky, Boga, Soppy, Zapata e Zappacosta. Gasperini dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2. In porta Sportiello mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Demiral e Scalvini. In mezzo al campo deRoon e Koopmeiners mentre le ali dovrebbero essere Okoli e Maehle. sulla trequarti Ederson e Pasalic, di supporto all’unica punta Holjund.

Le probabili formazioni di Inter – Atalanta

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi..

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Okoli, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

