Atalanta – Hellas Verona 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Hellas Verona di Sabato 20 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022-2023

BERGAMO – Sabato 20 maggio 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta affronterà il Verona nell’anticipo della terzultima giornata del girone del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 18.

Indice

In palio punti preziosissimi per entrambe le squadre per centrare ognuna il proprio obiettivo: Europa da una parte e salvezza dall’altro. I nerazzurri, dopo tre successi di fila, sono incappati in due k.o. consecutivi, contro la Juventus (0-2) e contro la Salernitana (1-0). Ora settimi, a una sola lunghezza dalla Roma, a quota 58 grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e undici perse, quarantuno reti fatte e cinquantanove incassate. Gli scaligeri, dopo aver perso sul campo del Torino e aver visto vincere lo Spezia contro il Milan, occupano la terzultima posizione, a pari merito con i liguri, con punti, che sono il frutto di sette vittorie, nove pareggi e diciannove sconfitte, ventotto gol fatti e cinquantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Gasperini ha collezionato nove punti, contro i dieci di quella di Zaffaroni. Sono ottantuno i precedenti in Serie A tra le due compagini, con un bilancio di cinquanta vittorie dell’Atalanta, ventitré pareggi e nove affermazioni del Verona. All’andata, lo scorso, un gol di Koopmainers regalò i tre punti ai bergamaschi. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 1.55,

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA – HELLAS VERONA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - HELLAS VERONA 1-1 PRIMO TEMPO 37' Occasione Atalanta. Da un calcio di punizione abbastanza defilato Muriel cerca Hojlund che di testa costringe Montipò a rifugiarsi in corner. 36' Giallo anche per Depaoli dopo aver interrotto con una trattenuta la corsa di Maehle. 34' Qualche errore tecnico di troppo sia da una parte che dall'altra. 31' Atalanta in avanti. Imbucata di Pasalic per Hojlund ma quest'ultimo non può arrivare sulla sfera. 28' Ammonito Hien per un brutto intervento su Scalvini. 26' Atalanta in avanti. Sbaglia Sulemana, Hojlund ruba lui la sfera e va in verticale ma con poca precisione. 24' Ammonito Koopmeiners per un fallo tattico ai danni di Ngonge. 22' Pareggia l'Atalanta con Zappacosta. Combina con Muriel e poi dalla distanza il 77 nerazzurro con un destro secco non lascia scampo a Montipò. 19' Pericolosa l'Atalanta. Muriel riceve dagli sviluppi da corner e gira il pallone verso la porta conquistando solamente un corner. 16' Tutto regolare a quanto pare, non è stato giudicato punibile il fallo di mano in area di Hien. 14' Arbitro a colloquio con il VAR per un possibile calcio di rigore in favore dell'Atalanta. 13' Occasione Atalanta. Buon traversone di Maehle a cercare Hojlund, Cabal in anticipo di testa rischia di mettere il pallone dentro la propria porta. 11' Hellas Verona in vantaggio con Lazovic. Gran palla di Terracciano per il numero otto gialloblù che controlla il pallone e con una diagonale vincente supera Sportiello. 9' Occasione Hellas Verona. Perde la sfera in mezzo al campo l'Atalanta, Lazovic recupera il pallone e cerca la porta senza riuscire a trovarla non di molto. 6' Atalanta in avanti. Cross dalla sinistra di Zappacosta a cercare compagni dentro l'area, allontana la minaccia Sulemana. 4' Atalanta in avanti. Sfonda a sinistra Hojlund che scappa via a Hien e poi cerca in area Muriel senza trovarlo. 2' Avvio aggressivo e propositivo da parte dell'Atalanta. 1' Inizia la gara. Squadre in campo. Tutto pronto per il fischio d'inizio del match. Tra poco al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena la sfida valevole per la 36° giornata di Serie A tra Atalanta ed Hellas Verona. Fischio d'inizio alle ore 18. TABELLINO ATALANTA: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Muriel. A disposizione: Musso, Okoli, Lookman, Ederson, Demiral, Rossi, Colombo, Bernasconi, De Nipoti. Allenatore: Gian Piero Gasperini HELLAS VERONA: Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. A disposizione: Berardi, Zeefuik, Veloso, Faraoni, Verdi, Hrustic, Magnani, Braaf, Abildgaard, Kallon, Perilli, Gaich, Coppola. Allenatore: Marco Zaffaroni Reti: 11' pt Lazovic, 22' pt Zappacosta Ammonizioni: 24' pt Koopmeiners, 28' pt Hien, 36' pt Depaoli Recupero:

Formazioni ufficiali di Atalanta – Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimisiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Muriel. A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Lookman, Ederson, Demiral, Colombo, Bernasconi, De Nipoti. Allenatore: Gian Piero Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Veloso, Faraoni, Verdi, Hrustic, Magnani, Braaf, Abildgaard, Kallon, Gaich, Coppola. Allenatore: Marco Zaffaroni

Convocati

Atalanta

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Okoli, Djimsiti, Demiral, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Colombo, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Lookman, Hojlund, De Nipoti.

Verona

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli;

Difensori: 2 Zeefuik, 5 Faraoni, 6 Hien, 17 Ceccherini, 23 Magnani, 29 Depaoli, 32 Cabal, 42 Coppola;

Centrocampisti: 4 Veloso, 8 Lazovic, 10 Hrustic, 24 Terracciano, 28 Abildgaard, 61 Tameze, 77 Sulemana;

Attaccanti: 7 Verdi, 19 Djuric, 25 Braaf, 26 Ngonge, 30 Kallon, 38 Gaich.

Le dichiarazioni di Zaffaroni alla vigilia

“In questo momento ci deve essere la consapevolezza del tipo di percorso che è stato fatto. Noi avevamo degli obiettivi ben precisi e quello principale era di mantenere la categoria. Per raggiungerlo però dovevamo passare da alcuni step intermedi. Il primo era rientrare in corsa per la salvezza, dato che il 4 gennaio eravamo fuori dalla contesa. Il secondo era restare dentro a questa lotta, e il terzo arrivare a giocarcela nel finale di stagione. Questo ci eravamo detti a inizio anno, e oggi siamo in linea con quanto ci siamo prefissati. Stiamo parlando di un percorso complicato, iniziato attraverso la sessione di mercato, con calciatori che potevano partire e altri che erano in arrivo. Parliamo di giocatori giovani, molto interessanti, che abbiamo dovuto però inserire in un contesto nuovo e a cui abbiamo dovuto spiegare il tipo di campionato a cui andavano incontro. Le aspettative che ci poniamo sono decisive, e la vittoria di Lecce ne ha create tante portando poi ad avere, dopo la gara col Torino, una delusione superiore a quella che è la realtà del momento. Se qualcuno, lo scorso dicembre, ci avesse detto che potevamo arrivare a questo punto del campionato in questa situazione, avremmo brindato. In considerazione di tutto questo, oggi dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto sapendo che ora arrivano 3 gare decisive. Dovremo essere lucidi, tirare fuori tutte le energie – fisiche e soprattutto nervose – per affrontarle, perché adesso vogliamo portare a casa l’obiettivo. […]Dovremo innanzitutto fare una gara intensa, perché tatticamente i principi sono quelli che abbiamo sempre mantenuto. Al giorno d’oggi è sempre più difficile dare rappresentazioni tattiche statiche o numeriche. Quello che conta è l’atteggiamento, il come si affronta un determinato avversario. Al di la del modo, sarà il comportamento ad essere determinante, serviranno umiltà e coraggio per affrontare una squadra come l’Atalanta. L’obiettivo, al termine della gara, è che ogni giocatore sia certo di aver dato il massimo. L’Atalanta é una squadra che negli ultimi anni è stata protagonista assoluta, e che sta cercando di arrivare in Europa. Sarà una gara difficile, contro un avversario di livello, che si conosce a memoria e che ha grandi individualità. L’allenamento di questo pomeriggio sarà importante per definire bene le situazioni di Magnani, Verdi e Lasagna. Hanno avuto dei problemi muscolari, ma non di non grande entità. In settimana si sono allenati a parte fino a giovedì, per poi rientrare in gruppo. Oggi, nella rifinitura, stabiliremo se ci sono le condizioni per averli a disposizione oppure no”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Simone Sozza della Sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Damiano Di Iorio della sezione Vco e dal quarto uomo Manuel Volpi di Arezzo. Al VAR Daniele Chiffi della sezione di Padova, assistito da Antonio Giua di Olbia.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Lunghissima la lista degli indisponibili: Boga, Hateboer, Lookman, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky e Zapata. Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. In porta Sportiello mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Demiral e Scalvini. In mezzo al campo deRoon e Ederson mentre le ali dovrebbero essere Maehle e Zappacosta. Unica punta Hojlund, supportata dai trequartisti Koopmeiners e Pasalic.

QUI HELLAS VERONA – Zaffaroni dovrà fare a meno degli infortunati Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Hrustic, Lasagna, Magnani, Veloso e Verdi. Il tecnico gialloblù dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Montipò in porta e con Ceccherini, Hien e Cabal pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Albigaard e Tameze mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Faraoni e Lazovic. Unica punta Djuric, suppoetata da Ngonge e Braaf.

Le probabili formazioni di Atalanta – Hellas Verona

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Højlund. Allenatore: Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Ngonge, Braaf; Djuric. Allenatore: Zaffaroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: