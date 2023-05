Napoli – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Inter di Domenica 21 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36ma giornata di Serie A 2022-2023

NAPOLI – Domenica 21 maggio 2023, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena il big match Napoli – Inter, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 15

I partenopei, già laureati Campioni d’Italia, vogliono farsi “perdonare” il 2-0 rimediato a Monza nell’ultimo turno. Il loro percorso, fatto di 86 punti, racconta di ventisei partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, settanta reti realizzate e venticinque incassate. Se la squadra di Spalletti parteciperà di diritto alla prossima edizione di Champions League, quella di Inzaghi un posto nella massima competizione europea deve ancora ottenerlo, anche se ha a disposizione il bonus della finale della corrente edizione il prossimo giugno a Istanbul contro il Manchester City. L’Inter, contro il Sassuolo, ha ottenuto il suo quinto successo di fila: 4-2 il risultato finale, deciso da una doppietta di Lukaku, un gol di Lautaro e un’autorete di Tressoldi. Gli uomini di Simone Inzaghi sono terzi, a -3 dalla Juventus e a +1 dalla Lazio, a quota 66 punti, con un percorso di ventuno partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantasei reti realizzate e trentanove incassate. I nerazzurri non perdono dallo scorso 15 aprile quando dovettero cedere il passo al Monza. Sono 173 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 79 vittorie dell’Inter, 42 pareggi e 51 affermazioni del Napoli. All’andata, lo scorso 4 gennaio, un gol di Dzeko determinò la prima sconfitta stagionale della squadra di Spalletti.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

Domenica 21 maggio dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Colarossi e dal quarto uomo Marcenaro. Al VAR ci sarà Nasca, assistito da Chiffi.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Assenti per infortunio Lozano e Mario Rui. Osimhen, invece, ha recuperato dall’attacco influenzale che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4-3-3 con Meret in porta e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Rrhamani e Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Raspadori.

QUI INTER – Out Skriniar e Mkhytarian. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da D’Ambrosio, de Vrij e Acerbi. In cabina di regia Brozovic con Barella e Gagliardini mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Gosens. Coppia di attacco formata da Lautaro e Correa.

Le probabili formazioni di Napoli – Inter

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: