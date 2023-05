La partita Inter – Sassuolo di Sabato 13 maggio 2023 in diretta: sopra di tre gol la squadra di Inzaghi subisce il tentativo di rimonta degli ospiti che rischiano di pareggiarla ma allo scadere Lukaku mette al sicuro la vittoria

MILANO – Sabato 13 maggio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Sassuolo, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

In palio punti preziosi per i nerazzurri, che vogliono ottenere un posto nella prossima Champions League. La squadra di Inzaghi, galvanizzata anche dal successo nella semifinale di Champions, in campionato viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2). É quarta a quota 63 punti, con un percorso di venti partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantadue reti realizzate e trentasette incassate. Di fronte avrà il Sassuolo, che non ha più nulla da chiedere alla stagione se non di portarla a termine in maniera dignitosa. I neroverdi, dopo il pari per 1-1 nel derby emiliano con il Bologna, sono tredicesimi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte, quarantuno reti realizzate e cinquanta incassate. Nelle ultime cinque sfide l’Inter ha collezionato dodici punti , il Sassuolo sette. Sono diciannove i precedenti tra le due compagini con il bilancio di nove successi a testa e due pareggi. All’andata, lo scorso 8 ottobre, la squadra di Inzaghi si impose per 1-2 con una doppietta di Dzeko; di Frattesi il gol del momentaneo pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in amichevole nel corso della sosta per i Mondiali del Qatar e anche in quell’occasione fu una rete di Dzeko a decidere il match.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO FINALE: INTER - SASSUOLO 4-2 SECONDO TEMPO 49' finisce la partita! L'Inter batte 4-2 il Sassuolo e mostra i suoi muscoli in vista del ritorno di Champions League con il Milan. Per questo live è tutto appuntamento a domani con gli altri live di Serie A 48' punizione per il Sassuolo, fallo di Gosens e sorta di corner corto. Punizione di Berardi troppo larga, sfera sul fondo 45' assegnati 4 minuti di recupero 44' ROMELU LUKAKU!! 4-2 INTER!!! Doppietta per l'attaccante che riceve un filtrante di Brozovic e dopo un controllo in area calcia basso a incrociare sul secondo palo 43' altro angolo per il Sassuolo, sul primo palo ci mette la punta del piede Frattesi e palla sul fondo 40' angolo sulla sinistra per il Sassuolo, sul primo palo sempre ben piazzato Gagliardini quindi Rogerio dalla distanza spara alto! 39' intervento rischioso di Brozovic su Berardi, giallo per lui 36' conclusione dal limite di Berardi, deviazione della difesa con palla che si impenna e finisce sul fondo. Sul corner palla sul primo palo e libera Gagliardini 33' in campo Darmian per Bellanova che accusa un problema al flessore 33' occasione per Bajarami che alza la mira! 32' FRATTESI!!! 3-2, SASSUOLO IN PARTITA! Cross morbido dalla sinistra di Rogerio per il colpo di testa del centrocampista lasciato libero a centroarea da Asllani e colpo di testa alla sinistra del portiere 32' due cambi per Dionisi cone Zortea per Toljan e Thorstvedt per Matheus Hernique 31' bel diagonale in area di Pinamonti di poco a lato! 30' la rete di Henrique e l'ingresso di Pinamonti ha dato una scossa agli ospiti 28' lascia il campo de Vrij per Bastoni 25' giallo a de Vrij per un fallo su Pinamonti 21' pescato in offside Lautaro 21' giallo a Matheus Henrique, punito un pestone a Lautaro 19' lascia il campo Tressoldi per Ferrari 18' MATHEUS HENRIQUE! Accorcia il Sassuolo! Cross in area morbido sul palo opposto dove il compagno schiaccia di testa e palla alla destra di Handanovic 16' in campo Gosens per Dimarco e Asllani per Mkhitaryan 13' LAUTAROO MARTINEZZ!!! 3-0 INTER!!! Bella conclusione dal limite dell'area dell'argentino con palla che finisce tra le gambe di Tressoldi e inganna Consigli. Questa volta il gol è da attribuire all'interista 12' due cambi nel Sassuolo con Pinamonti per Defrel e Bajrami per Laurienté 10' BELLANOVA!!! 2-0 INTER!!! Sul tiro cross basso dalla destra dell'esterno nerazzurro, Trressoldi svirgola il pallone che finisce nella propria porta 9' sul cross in area dal fondo di Lukaku sporcato sul secondo palo Dimarco si vede murare la conclusione sul fondo! 6' cross di Frattesi in area troppo forte, non ci arriva nessuno, in leggero ritardo Laurienté! 5' palla di Dimarco per Lautaro che anticipa Tressoldi e in area non si coordina bene al tiro alzando la mira! si riparte con il primo pallone mosso dall'Inter ben tornati con il secondo tempo del match, avvicendamento nell'Inter con Lautaro per Correa. Il giocatore ha accusato un affaticamente muscolare e a scopo precauzionale è stato fatto uscire PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo tra Inter e Sassuolo, 1-0 per i nerazzurri all'intervallo. Decide una rete di Lukaku al 41', piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 47' tocco con una mano di Henrique su pressione a Brozovic, azione fermata. Nell'occasione Berardi aveva impegnato a terra l'ottimo Handanovic 46' palla in area per Lukaku che trova lo spazio per girarsi e calciare ma alza la mira! 45' assegnati 2 minuti di recupero 44' prova Frattesi appena dentro l'area con il mancino sfera che si impenna e supera l'incrocio dei pali! 43' giallo a Ruan per proteste 41' ROMELU LUKAKU!!! GOL PAZZESCO, INTER IN VANTAGGIO!!! Verticalizzazione per l'attaccante che al limite dell'area si gira molto bene e nel giorno del suo compleanno timbra una rete di pregevole fattura di mancino, Consigli tocca ma non salva, palla sotto l'incrocio dei pali alla sua sinistra 40' la risposta del Sassuolo con una giocata in area di Berardi e sponda per l'inserimento di Frattesi, rasoterra non molto forte respinto da Handanovic 39' bel contropiede dell'Inter, cambio di campo di Dimarco per Lukaku ma il suo mancino non inquadra lo specchio della porta 36' contropiede Inter con cross dal fondo di Dimarco, buono il movimento di smarcamento di Correa ma di testa alza la mira! 30' primo giallo della partita a Defrel, punito un blocco su Mkhitaryan 26' verticalizzazione tentata da Brozovic su Lukaku ma i due non si intendono 23' avvio molto spavaldo degli ospiti che giocano senza problemi di risultato una gara decisamente a viso aperto 19' brivido in area nerazzurra! Pennellata di Berardi per Matheus Henrique, solo da due passi colpisce di testa a lato! 17' chiusura regolare al limite dell'area su Berardi di Brozovic, il giocatore resta a terra dopo il contrasto ma nessun problema per lui 15' gol annullato anche a Correa! Lancio per Dimarco in posizione di offside, il giocatore aveva apparecchiato con una sponda per l'argentino, lesto a calciare sul primo palo. Il VAR conferma la decisione arbitrale 11' BERARDI! SASSUOLO IN VANTAGGIO!!! Sugli sviluppi di un corner Matheus Henrique pesca in area Laurienté, assist basso per il compagno che con il piatto, libero da marcatura fredda Handanovic. VAR in corso! Gol annullato per posizione di offside a Laurienté, si resta sullo 0-0 10' altra conclusione di Berardi questa volta con il mancino dal limite, palla sul fondo ma deviazione di Gagliardini 8' diagonale in area di Berardi con il destro da posizione defilata e palla larga sul fondo 5' buona chiusura in area di Ruan su Lukaku in area, azione che sfuma 3' filtrante di Berardi per il taglio sul primo palo di Frattesi, Handanovic gli copre la visuale in uscita bassa e ultimo tocco del centrocampista. C'è stato un contatto ma con la palla che era già uscita dal campo Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Sassuolo nella classica maglia neroverde, Inter in quella gialla Inter e Sassuolo hanno fatto il loro ingresso in campo, sia pronti a partire Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter-Sassuolo, partita valida per le 35esima giornata di Serie A. Dalle ore 20.45 seguiremo assieme la sfida. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 de Vrij (dal 28' st 95 Bastoni), 15 Acerbi; 12 Bellanova (dal 33' st 36 Darmian), 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (dal 16' st 14 Asllani), 32 Dimarco (dal 16' st 8 Gosens); 90 Lukaku, 11 Correa (dal 1' st 10 Lautaro). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 36 Darmian, 46 Zanotti, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi. SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan (dal 32' st 21 Zortea), 28 Erlic, 44 Tressoldi (dal 19' st 13 Ferrari), 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 7 Henrique (dal 32' st 42 Thorstvedt); 10 Berardi, 92 Defrel (dal 12' st 9 Pinamonti), 45 Laurienté (dal 12' st 20 Bajrami). A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 8 Harroui, 9 Pinamonti, 11 Alvarez, 13 Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 17 Muldur, 19 Romagna, 20 Bajrami, 21 Zortea, 42 Thorstvedt. Allenatore: Alessio Dionisi. Reti: al 41' pt Lukaku, al 10' st Tressoldi (autogol), al 13' st Lautaro Martinez, al 18' st Matheus Henrique, al 44' st Lukaku Ammonizioni: Defrel, Ruan, Matheus Henrique, de Vrij, Brozovic Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Inter – Sassuolo

Inzaghi effettua qualche rotazione in vista del ritorno di Champions League. In difesa spazio a D’ambrosio mentre a centrocampo troviamo Gagliardini con Calhanoglu e Barella dalla panchina mentre sulle fasce Bellanova preferito a Dumfries. Si rivede in panchina Gosens e tandem offensivo con Lukaku e Correa dal primo minuto. Dionisi conferma invece la formazione della vigilia con linea a 4 con Toljan e Rogerio esterni e coppia centrale con Erlic e Ruan; nel trio di centrocampo con Frattesi Lopez ed Henrique e in avanti Laurienté e Berardi a supporto di Defrel.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 36 Darmian, 46 Zanotti, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic, 44 Tressoldi, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 7 Henrique; 10 Berardi, 92 Defrel, 45 Laurienté. A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo, 3 Marchizza, 8 Harroui, 9 Pinamonti, 11 Alvarez, 13 Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 17 Muldur, 19 Romagna, 20 Bajrami, 21 Zortea, 42 Thorstvedt. Allenatore: Alessio Dionisi.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Giuseppe Perrotti di Campobasso; quarto uomo sarà Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà Antonio Di Martino di Teramo, assistito da Federico La Penna di Roma 1.

Presentazione del match

QUI INTER – Out Skriniar e Dalbert. Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con un turnover in vista della semifinale di ritorno di Champions League. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da D’Ambrosio, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Correa e Lukaku.

QUI SASSUOLO – Dionisi, che non ha particolari problemi di formazione, dovrebbe rispondere col tradizionale modulo 4-3-3 con Consigli in porta e con Erlic e Tressoldi centro della difesa, mentre sulle fasce dovrebbero agire Toljan e Rogerio. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Tridente offensivo composto da Berardi, Defrel, e Laurentié.

Le probabili formazioni di Inter – Sassuolo

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. Allenatore: Dionisi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: