Il 14 maggio 2023 le gare della 35ma giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Verona – Torino anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 14 maggio 2023 c’é la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Verona – Torino. In palio punti preziosi per gli scaligeri, che si giocano un pezzo di salvezza. La squadra di Zaffaroni, dopo il tennistico 0-6 subito dall’Inter, ha espugnato il campo del Lecce grazie alla rete di Ngonge. Un risultato che le ha permesso di sorpassare lo Spezia e uscire dalla zona retrocessione. Ora é quartultima con 30 punti, frutto di sette vittorie, nove pareggi e diciotto sconfitte, ventotto gol fatti e cinquantuno subiti. Di fronte avrà un Torino che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che punterà a chiudere al meglio la stagione. I granata, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Monza, sono undicesimi a quota 42, con un percorso di dodici partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse, trentatré reti realizzate e trentanove incassate.

Alle 15 si gioca la sfida tra Fiorentina e Udinese. I viola sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 nella semifinale della Conference League. In campionato, dopo la sconfitta esterna di misura contro il Napoli, sono ottavi, a -12 dalla zona Europa e a quota 46, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, quarantacinque gol fatti e quaranta subiti. Stessi punti per i friulani, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro la Sampdoria. Il loro percorso é di undici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantacinque reti realizzate e quarantuno incassate. Contemporaneamente tocca a Monza – Napoli. I brianzoli, domenica scorsa hanno pareggiato per 1-1 contro il Torino. Sono dodicesimi con 46 punti, frutto di dodici successi, dieci pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quarantacinque subiti. I partenopei, dopo il successo casalingo di misura contro la Fiorentina, hanno 83 punti. Il loro percorso racconta di ventisei partite vinte, cinque pareggiate e tre perse.

Alle 18 va in scena Bologna – Roma. I felsinei, dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, sono ottavi, a pari merito con Fiorentina e punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e quarantaquattro subiti. I giallorossi sono reduci dalla vittoria nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. In campionato, dopo due pareggi consecutivi, contro Milan e Monza, hanno perso in casa per 0-2 contro l’Inter. Ora sono quinti, a pari merito Atalanta e Milan e a quota 58, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e nove perse, quarantacinque reti realizzate e trentuno incassate.

In serata Juventus – Cremonese. La Juventus é reduce dal pareggio nell’andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. In campionato i bianconeri vengono da due successi consecutivi, contro Lecce (2-1) e Atalanta (0-2). Occupan0 la seconda posizione, a +2 dalla Lazio, con 66 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, cinquantadue gol fatti e ventotto subiti. I grigiorossi, dopo il successo casalingo per 2-0 contro lo Spezia, sono penultimi, a sei lunghezze dal Verona, con 24 punti, frutto di quattro vittorie, dodici pareggi e diciotto partite perse, trentuno gol fatti e cinquantanove subiti. In campionato non perdono dallo scorso 1 aprile quando vennero battuti dall’Atalanta.

Calcio in tv oggi 14 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Atlanta United-Charlotte, Columbus Crew-Orlando City, DC United-Nashville, Inter Miami-New England, Montreal Impact-Toronto, New York Red Bulls-New York City (MLS) – APPLE TV

02.00

Atletico Mineiro-Internacional (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

02.30

Austin-Dallas, Houston Dynamo-Seattle Sounders, Sporting KC-Minnesota United (MLS) – APPLE TV

04.00

Angel City-Washington Spirit (NWSL) – DAZN

12.00

Real Madrid-Levante (Liga femminile) – DAZN

12.30

Verona-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Parma-Como (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Clermont-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

13.30

Anversa-Bruges (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

13.35

Zhejiang-Shanghai Port (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

14.00

Celta-Valencia (Liga) – DAZN

14.30

Groningen-Ajax (Eredivisie) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Monza-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Fiorentina-Udinese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Everton-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Gubbio-Pontedera (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Genoa-Verona, Cesena-Lazio, Tavagnacco-Brescia, Trani-Torres, Trento-Ravenna, Napoli-Arezzo, Chievo-San Marino, Cittadella-Ternana (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.30

Stoccarda-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 253)

Chelsea-Manchester United (Women’s FA Cup) – DAZN

16.15

Elche-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

16.45

Feyenoord-Go Ahead Eagles (Eredivisie) – MOLA

17.30

Arsenal-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO

Lipsia-Werder (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

18.00

Bologna-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Pro Sesto-Renate (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Foggia-Potenza (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Cerignola-Monopoli (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

18.30

Valladolid-Siviglia (Liga) – DAZN

Union St. Gilloise-Genk (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Panathinaikos-Aris (Campionato greco) – MOLA

AEK-Volos (Campionato greco) – MOLA

19.30

Padova-Virtus Verona (Playoff Serie C) – RAI SPORT, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

20.00

AZ-Emmen (Eredivisie) – MOLA

PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) – MOLA

20.30

Carrarese-Ancona (Playoff Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

20.45

Juventus-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Marsiglia-Angers (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Espanyol-Barcellona (Liga) – DAZN

Corinthians-San Paolo (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

Vasco da Gama-Santos (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

North Carolina Courage-OL Reign (NWSL) – DAZN

21.30

Porto-Casa Pia (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

22.00

Boca Juniors-Belgrano (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

23.30

Athletico Paranaense-Coritiba (Brasileirão) – MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale