Salernitana – Udinese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Udinese di Sabato 27 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37ma giornata di Serie A 2022-2023

SALERNO – Sabato 27 maggio, allo Stadio “Arechi” di Salerno, andrà in scena Salernitana – Udinese, anticipo della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

Di fronte due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione se non di chiuderla nel migliore dei modi possibile. I campani, grazie al pareggio per 2-2 ottenuto all’Olimpico contro la Roma, hanno conquistato la matematica salvezza. Sono quindicesimi, con 39 punti, frutto di otto vittorie, quindici pareggi e tredici sconfitte, quarantacinque reti realizzate e cinquantotto incassate. Ancor più tranquilli i friulani, che dopo un avvio di campionato sprint si sono adagiati su andamento più altalenante. Dopo i friulani, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro la Sampdoria. Il loro percorso é di undici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantacinque reti realizzate e quarantuno incassate. Dopo due k.o. di fila, contro Fiorentina e Lazio, sono dodicesimi a quota 46 con un percorso é di undici partite vinte, tredici pareggiate e dodici perse, quarantacinque reti realizzate e quarantaquattro incassate. Sono complessivamente quattordici i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di due vittorie della Salernitana, tre pareggi e otto affermazioni dell’Udinese. All’andata, lo scorso 20 agosto, finì a reti inviolate.

Tabellino in tempo reale

SALERNITANA:



UDINESE:



Reti:



L’arbitro

A dirigere il match sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marchi e Vigile e dal quarto uomo Cosso. Al Var Di Martino, assistito da Muto.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Dia, Fazio e Valencia e gli squalificati Daniliuc e Gyomber. Sousa dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Lovato, Troost-Ekong e Pirola. In mezzo al campo Vilhena e Lussana Coulibaly mentre Mazzocchi e Bradaric dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Piatek supportato da Candreva e Kastanos.

QUI UDINESE – Assenti Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi e Success e lo squalificato Udogie. Sottil dovrebbe rispondere col modulo 3-5-1-1. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Lovric e Arslan mentre Pereyra e Zeegelar dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Beto, supportato da Samardzic.

Le probabili formazioni di Salernitana – Udinese

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. Allenatore: Sousa

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Zeegelaar; Samardzic; Beto. Allenatore: Sottil

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: