Fiorentina – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Inter di Mercoledì 24 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale della Coppa Italia 2022-2023

ROMA – Mercoledì 24 maggio 2023, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Fiorentina – Inter, finalissima della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023.

Di fronte due squadre finaliste di una competizione europea: la Fiorentina giocherà la finale di Conference League il 7 giugno a Praga contro il West Ham, l’Inter scenderà in campo a Istanbul sabato 10 giugno contro il Manchester City nella finale di Champions League. Calcio di inizio alle ore 21. Tornando alla Coppa Italia, in caso di parità dopo i 90′ si procederà ai tempo supplementari e, qualora la parità persistesse, ai calci di rigore. I nerazzurri sono i detentori uscenti della Coppa. La finì 2-2 ma la doppietta di Perisic nei tempi supplementari assegnò il trofeo alla squadra di Inzaghi. L’Inter va in cerca del nono successo in Coppa Italia, la Fiorentina del settimo.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - INTER Mercoledì 24 maggio dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Il percorso in Coppa Italia di Fiorentina e Inter

Ripercorriamo insieme le tappe che hanno portato le due squadre a questo punto della competizione. I viola hanno superato, nell’ordine, la Sampdoria e il Torino.; dopo aver avuto la meglio sulla Cremonese in semifinale (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno) sono approdati alla finale dopo nove anni. I nerazzurri hanno superato, nell’ordine, il Parma dopo i tempi supplementari e l’Atalanta; in semifinale hanno battuto la Juventus (1-1 all’andata e 1-0 al ritorno).

Fiorentina e Inter in campionato

La Fiorentina, dopo l’1-1 contro il Torino, é undicesima con 47 punti, frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e dodici sconfitte, quarantotto gol fatti e quarantuno subiti. L’Inter, perdendo al “Maradona” nel concitato finale contro il Napoli, ha interrotto una striscia di cinque successi di fila. Gli uomini di Simone Inzaghi sono quarti, a -2 dalla Lazio e a +2 dal Milan a quota 66 punti, con un percorso di ventuno partite vinte, tre pareggiate e dodici perse, sessantasette reti realizzate e quaranta incassate. Sono centosessantanove i precedenti in Serie A tra le due compagini, con un bilancio di settanta successi dell’Inter, cinquantacinque pareggi e quarantacinque affermazioni della Fiorentina. In questo campionato, all’andata, lo scorso 22 ottobre, finì 3-4 in favore dell’Inter con finale pirotecnico: i Viola raggiunsero i nerazzurri al novantesimo minuto ma in pieno recupero decise il match un gol di Mkhytarian. Al ritorno, lo scorso 1° aprile, un gol di Bonaventura regalò i tre punti ai viola.

Presentazione del match

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Terracciano in porta e con una difesa a quattro con Dodò e Terzic sulle fasce e Martinez Quarta e Igor al centro. In mediana Amrabat e Mandragora. Unica punta Jovic, supportata dai trequartisti Kouamé, Barak e Brekalo.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Handanovic tra i pali e una difesa a tre composta da D’Ambrosio, deVrij e Acerbi. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Gagliardini mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Gosens. Coppia di attacco formata da Lukaku e Correa.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.