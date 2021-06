Copa America, Cile – Bolivia: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Cile – Bolivia di venerdì 18 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la seconda giornata di Copa America

CUIABA’ – Venerdì sera, 18 giugno 2021, alle ore 23:00, scenderanno in campo Cile e Bolivia nella seconda giornata della fase a gironi di Copa America. Da una parte troveremo la nazionale cilena che nello scorso turno ha fermato l’Argentina sull’1-1 grazie a Vargas che ha risposto all’iniziale vantaggio di Messi, dall’altro lato del campo ci sarà la Bolivia chiamata a riscattarsi dopo il 3-1 subito contro il Paraguay. Le due squadre si sono sfidate l’ultima volta il 9 giugno scorso (Qualificazioni ai mondiale del Qatar 2022) terminando la sfida con un pareggio, a segno per il Cile Pulgar, mentre per la Bolivia Moreno. La gara si svolgerà nell’Arena Pantanal di Cuiabà.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Cile – Bolivia valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Copa America, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Cile – Bolivia

Classico 4-4-2 per il Cile di Lasarte: tra i pali andrà Claudio Bravo, mentre in difesa ci saranno Isla, Medel, Maripán e Mena. La linea mediana sarà composta da Galdames, Pulgar, Aránguiz e Meneses, i due riferimenti offensivi cileni saranno Vargas e Sanchez. La Bolivia di Farìas risponderà con il 4-1-4-1: il portiere sarà Lampe, davanti a lui Bejarano, Haquin, Quinteros e Flores. Sulla mediana stazionerà Justianiano, mentre Vaca, Saavedra, Arce e Ramallo saranno i quattro centrocampisti. l’unica punta sarà Moreno.

CILE (4-4-2): Bravo; Isla, Medel, Maripán, Mena; Galdames, Pulgar, Aránguiz, Meneses; Vargas, Sánchez. CT: Martín Bernardo Lasarte. Allenatore: Lasarte

BOLIVIA (4-1-4-1): Lampe; Bejarano, Haquin, Quinteros, Flores; Justiniano; Vaca, Saavedra, Arce, Ramallo; Moreno. Allenatore: Farìas