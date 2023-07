Mondiali femminili, Cina – Haiti: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cina D – Haiti D di Venerdì 28 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 2° giornata Mondiali femminili

ADELAIDE – Venerdì 28 luglio 2023 , alle ore 13:00 la Cina D sfiderà Haiti D per la giornata 2 del Mondiale Femminile . L’incontro si disputerà allo stadio Coopers Stadium e sarà diretto dall’arbitro Marta Huera de Aza . Alla direzione avrà come supporto gli assistenti Guadalupe Porras Ayuso e Sanja Rodak mentre quarto ufficiale è Marilena Araya Cruz. La Cina D é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.60 mentre il pareggio è dato a 3.90 e la sconfitta a 5.75. Si tratta di una gara chiave per entrambe le nazionali ferme a zero dopo aver perso la gara d’esordio. La Cina D , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 1 pareggiata e 2 perse; ha siglato 5 gol e subito 7 . Punta a raggiungere la fase a eliminazione diretta dove si è sempre qualificata. Il bilancio della Haiti D é invece di 0 vinte, 0 pareggiate e 5 perse nelle ultime 5; 3 reti realizzate e 12 prese. Dovrà rinunciare a Jennyfer Limage per infortuno al crociato anteriore durante la sfida con l’Inghiterra ed è a caccia del suo primo punto nella competizione. Ricordiamo come questa nazionale sia la prima dei Caraibi partecipante a una Coppa del Mondo Femminile. Si può restare aggiornati sulla partita a partire da un’ora prima del fischio d’inizio quando saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori quindi dalle 13:00 al via la diretta. L’Inghilterra D in vetta alla classifica del Gruppo D assieme alla Danimarca con 3 punti mentre Cina e Haiti sono a 0.

Tabellino minuto per minuto

CINA D:. A disposizione:



HAITI D:. A disposizione:



Reti:



Dumornay: “Dovremo essere più ciniche”

“Contro l’Inghilterra abbiamo perso per piccoli dettagli, ma ora siamo focalizzate sulla prossima partita. Siamo rammaricate per non aver sfruttato le occasioni create, dovremo essere più ciniche nella prossima gara”.

Shanshan: “Dovremo prestare attenzione alle ripartenze e alla velocità delle nostre avversarie”

“La sconfitta alla prima giornata non compromette il nostro cammino nel torneo, ora siamo focalizzate sulle prossime due partite. Dovremo prestare attenzione alle ripartenze e alla velocità delle nostre avversarie, e giocare ai massimi livelli”.

Probabili formazioni di Cina – Haiti

CINA (4-4-2): Xu Huan; Mengwen, Wang Shanshan, Yao Wei, Qiaozhu Chen; Zhang Xin, Zhang Rui, Yang Lina, Zhang Linyan; Wu Chengshu, Lou Jiahui. Ct. Shui Quingxia

HAITI (4-4-2): Theus; Frere Petit, Ruthyn Mathurin, Joseph, Louis K.; Louis B., Jeudy, Pierre-Louis, Mondesir; Domonay, Borgella. Ct. Delépine

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Cina D – Haiti D , valevole per la giornata 2 della Coppa del Mondo femminile , verrà trasmesso in diretta su ARD e approfondimenti sul portale della FIFA