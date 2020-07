Diretta Cittadella – Ascoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cittadella – Ascoli del 17 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per la trentacinquesima giornata di Serie B

CITTADELLA – Alle ore 21 di venerdì 17 luglio, si terrà il match Cittadella – Ascoli, utile per il trentacinquesimo turno di Serie B. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo cadetto, arrivano dalla larga sconfitta ottenuta fuori casa contro la Salernitana con il risultato di 4-1 nell’ultima gara giocata. La squadra ospite, al contrario degli avversari, ha raccolto tre punti nella partita giocata e vinta tra le mura di casa contro l’Empoli, che si trova in ottava posizione in Serie B.

Le probabili formazioni delle due squadre

L’undici veneto occupa attualmente la quinta posizione nella graduatoria ed ha l’aspettativa di confermarsi tra le prime otto della classe per accedere ai play-off. L’Ascoli, invece, occupa la tredicesima piazza del torneo e vuole tirarsi fuori dalla lotta retrocessione.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella nella serata di venerdì 17 luglio, alle ore 21:00, per la trentacinquesima giornata di Serie B. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una buona propensione ad offendere e potrebbero regalare un incontro gradevole. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una forma non eccezionale. Sono sei i punti raccolti dal Cittadella nelle ultime cinque uscite stagionali. I marchigiani, al contrario, hanno ottenuto ben dieci punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo di grande crescita.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Benevento dovrebbe proporre il duo composto da Stanco e Diaw in attacco sostenuti da D’Urso sulla trequarti. Iori troverà spazio al centro del campo. L’Ascoli del tecnico Dionigi, al contrario degli avversari, potrebbe schierare Morosini e Ninkovic alle spalle di Scamacca, unico terminale offensivo. Infine, Cavion potrebbe partire al centro della linea mediana.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Benedetti, Frare, Adorni, Mora; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Stanco, Diaw. Allenatore: Venturato.

ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Gravillon, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Troiano, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Scamacca. Allenatore: Dionigi.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro interessante.