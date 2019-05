Serie B, Cittadella-Benevento: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Benevento: incontro valevole per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CITTADELLA – Tra poco scenderanno in campo Cittadella e Benevento nel match valevole per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Cittadella Schenetti alle spalle del tandem offensivo composto da Moncini e Finotto mentre nel Benevento Ricci a supporto della coppia d’attacco formata da Coda e Armenteros.

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Benevento

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. Allenatore: Venturato

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. Allenatore: Bucchi