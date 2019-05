Cittadella-Benevento 1-2, il tabellino: i sanniti vedono la finale

Il tabellino di Cittadella-Benevento 1-2 il risultato finale: successo in rimonta per la formazione sannita che vede più vicina la finale.

CITTADELLA – Nel match valevole per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B il Benevento espugna il Tombolato battendo il Cittadella 2-1. Successo in rimonta per la formazione sannita visto che a passare in vantaggio sono proprio i veneti con Proia. Nella seconda frazione i padroni di casa restano in dieci (rosso per Proia) e la squadra di Bucchi, nell’ultimo quarto d’ora, la ribalta con Insigne e Coda. Sabato 25 maggio alle ore 21 in programma il match di ritorno.

Cittadella-Benevento 1-2: il tabellino del match

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca (64′ Pasa); Schenetti (89′ Bussaglia); Moncini (68′ Diaw), Finotto. Allenatore: Venturato

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli (70′ Buonaiuto); Ricci (61′ Insigne); Coda, Armenteros. Allenatore: Bucchi

RETI: 10′ Proia (C), 76′ Insigne (B), 83′ Coda (B)

AMMONIZIONI: Proia (C), Tello, Buonaiuto (B)

ESPULSIONI: Proia (C), Armenteros (B)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Tombolato