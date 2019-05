Serie A – Il punto sulla lotta per la Champions League

Il punto della situazione sulla lotta per la qualificazione in Champions League. Tre squadre per due posti, chi la spunterà?

MILANO – Siamo giunti all’epilogo della Serie A 2018/2019, all’ultima giornata di campionato. Se la lotta scudetto non ha entusiasmato più di tanto, lo stesso non si può dire per la corsa verso la Champions League, in cui la situazione appare ancora particolarmente complicata ad una giornata dal termine. Le squadre coinvolte sono Atalanta, Inter e Milan, con la Roma più lontana ed in cerca di un miracolo che difficilmente si potrà realizzare. La classifica, a novanta minuti dalla fine, recita: Atalanta a quota 66, gli stessi punti dell’Inter ma con gli scontri diretti a favore degli uomini di Gasperini; Milan a 65, Roma a 63. In vantaggio, quindi, ci sono le due squadre nerazzurre, che in caso di vittoria andrebbero a braccetto in Champions League senza doversi guardare le spalle. L’Atalanta se la vedrà con il Sassuolo, già salvo da diverse giornate ma con l’obiettivo del decimo posto come dichiarato da Roberto De Zerbi. Più complicato l’impegno dell’Inter, che ospiterà a San Siro un Empoli in piena corsa salvezza ed in uno stato di forma strepitoso. Il Milan, invece, andrà a far visita alla SPAL, anch’essa già salva. Nel caso dei rossoneri, però, anche una vittoria potrebbe non bastare per centrare l’obiettivo quarto posto, ma dipenderebbe comunque dai risultati delle due contendenti principali. In caso di arrivo a pari punti con Atalanta e Inter entrerebbe in gioco la classifica avulsa: la squadra di Gattuso rimarrebbe fuori dalla lotta, mentre quella di Spalletti raggiungerebbe il terzo posto per via delle due vittorie nel derby meneghino. Più defilata la Roma, che giocherà contro il Parma e per ottenere la qualificazione dovrebbe sperare nella sconfitta di Atalanta, Inter e Milan, oltre a vincere contro i Ducali: anche in questo caso si farebbe affidamento alla classifica avulsa, che manderebbe Roma ed Atalanta in Champions.

La classifica

Atalanta 66; Inter 66; Milan 65; Roma 63.

Il calendario della 38esima giornata

SPAL – Milan

Roma – Parma

Inter – Empoli

Atalanta – Sassuolo