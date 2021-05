Cittadella – Virtus Entella: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cittadella – Virtus Entella di Martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B

CITTADELLA – Martedì 4 maggio 2021, alle ore 14, si gioca Cittadella – Virtus Entella, gara valida per la 36° giornata di Serie B. Il Cittadella viene dalla vittoria esterna per 1-3 contro il Lecce e in classifica é sesto con 53 punti; ha inanellato 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 gol e subendone 6. Il bilancio dell’Entella é di 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 4 reti e ne ha subito 10: viene dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Vicenza ed é ultima con 23 punti, già matematicamente retrocessa. La gara di andata si era chiusa sul risultato di 1-0 in favore della squadra ligure. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Cittadella – Virtus Entella e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Cittadella – Virtus Entella, valido per la 36° giornata di Serie B, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Cittadella – Virtus Entella