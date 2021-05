ChievoVerona – Cremonese 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita ChievoVerona – Cremonese di Martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B

VERONA – Oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, alle ore 14, si giocherà Chievo – Cremonese, gara valida per la 36° giornata di Serie B. Il Chievo viene dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Venezia e in classifica é ottavo a quota 49, dentro la zona playoff per un solo punto; ha inanellato 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 6 gol e subendone 7. Il bilancio della Cremonese é di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 7 reti e ne ha subito 6: viene dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Reggina ed é undicesima a quota 44, a pari merito con Vicenza e Pisa. La gara di andata si era chiusa sul risultato di 0-2 a favore della squadra scaligera. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Chievo – Cremonese e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: CHIEVO VERONA-CREMONESE 1-0 35' Intervento di Filippo Nardi, inevitabile il cartellino giallo per lui 34' Fuori dal rettangolo di gioco Vasile Mogos per Chievo Verona 34' Spazio a Massimo Bertagnoli, nuova mossa per l'allenatore 25' Rete per Chievo Verona, in gol Michael Fabbro, assist di Francesco Margiotta! Il punteggio è di 1 a 0 1' Parte con l’incontro tra Chievo Verona e Cremonese!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Chievo Verona e Cremonese CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Michele Rigione, Maxime Leverbe, Francesco Renzetti, Vasile Mogos (dal 34' pt Massimo Bertagnoli), Joel Obi, Luca Palmiero, Michael Fabbro, Luca Garritano, Luigi Canotto, Francesco Margiotta. A disposizione: Andrea Seculin, Sauli Väisänen, Daniel Pavlev, Matteo Cotali, Guillaume Gigliotti, Emanuele Zuelli, Emanuele Giaccherini, Mattia Viviani, Samuele Vignato, Antonio Di Gaudio, Filip Đorđević. Allenatore: Alfredo Aglietti.



CREMONESE: Marco Carnesecchi; Alessandro Fiordaliso, Emanuele Valeri, Matteo Bianchetti, Emanuele Terranova, Luca Valzania, Paolo Bartolomei, Filippo Nardi, Luca Strizzolo, Jaime Báez, Gianluca Gaetano. A disposizione: Giacomo Volpe, Andrea Zaccagno, Michele Fornasier, Samuel Gustafson, Francesco Deli, Nadir Zortea, Marco Pinato, Lorenzo Colombo, Daniel Ciofani, Cristian Buonaiuto, Fabio Ceravolo. Allenatore: Fabio Pecchia.



Reti: al 25' pt Michael Fabbro.



Ammonizioni: al 35' pt Filippo Nardi (CRE).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Chievo – Cremonese, valido per la 36° giornata di Serie B, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, assistito da Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e da Marco Della Croce della sezione di Rimini. Quarto uomo Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

