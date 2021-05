Pordenone – Salernitana 0-1: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Pordenone – Salernitana di Martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B

PORDENONE – Oggi pomeriggio, martedì 4 maggio 2021, alle ore 14, si gioca Pordenone – Salernitana, gara valida per la 36° giornata di Serie B. Il Pordenone viene dalla sconfitta esterna di misura contro la Reggiana e in classifica é quindicesimo con 41 punti; ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 9 gol e subendone 4. Il bilancio della Salernitana é di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 8 reti e ne ha subito 6: viene dalla sconfitta casalinga per 1-3 nel big match contro il Monza ed é undicesima a quota 44, a pari merito con Vicenza e Pisa. La gara di andata si era chiusa sul risultato di 0-2 a favore della squadra friulana. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Chievo – Cremonese e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PORDENONE-SALERNITANA 0-1 45' Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo 6' Cambia il risultato, Cedric Gondo, assist di Tiago Casasola segna il gol 1' Tutto pronto, parte l'incontro tra Pordenone e Salernitana!



Benvenuti alla diretta di Pordenone - Salernitana, squadre in campo pronte all'inizio del match PORDENONE: Samuele Perisan; Alessandro Vogliacco, Alberto Barison, Michele Camporese, Nicola Falasco, Simone Pasa, Manuel Scavone, Roberto Zammarini, Patrick Ciurria, Alessandro Mallamo, Karlo Butić. A disposizione: Giacomo Bindi, Gaetano Fasolino, Filippo Berra, Mirco Stefani, Alessandro Bassoli, Adam Chrzanowski, Giacomo Calò, Luca Magnino, Gianvito Misuraca, Kevin Biondi, Matteo Rossetti, Sebastian Musiolik. Allenatore: Maurizio Domizzi.



SALERNITANA: Vid Belec; Paweł Jaroszyński, Tiago Casasola, Norbert Gyömbér, Luka Bogdan, Francesco Di Tacchio, Tomasz Kupisz, Leonardo Capezzi, Sofian Kiyine, Cedric Gondo, Milan Đurić. A disposizione: Marius Adamonis, Valerio Mantovani, Sanasi Sy, Ramzi Aya, Riza Durmisi, Mamadou Coulibaly, Andrea Schiavone, Reda Boultam, Anderson, Gennaro Tutino, Emanuele Cicerelli, Julian Kristoffersen. Allenatore: Fabrizio Castori.



Reti: al 6' pt Cedric Gondo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Pordenone – Salernitana, valido per la 36° giornata di Serie B, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Pordenone – Salernitana