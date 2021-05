Serie B, Cittadella-Monza: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Monza del 17 maggio 2021: incontro valevole per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B, calcio d’inizio alle 18.30.

CITTADELLA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Cittadella e Monza nel match valido per la semifinale d’andata dei play-off di Serie B 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 17.30 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Monza

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Proia, Iori, Branca, Vita; Tsadjout, Ogunseye. Allenatore: Venturato [UFFICIALE ALLE 17.30]

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Paletta, Bettella, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore: Brocchi [UFFICIALE ALLE 17.30]