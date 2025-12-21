Cittadella Vis Modena e Pistoiese non si fanno male: è 0-0

Diretta Cittadella Vis Modena-Pistoiese di Domenica 21 dicembre 2025: gara tattica, poche occasioni e ospiti più pericolosi

MODENA – Finisce senza reti il confronto tra Cittadella Vis Modena e Pistoiese, una gara bloccata, tattica e con pochissime occasioni da gol. Gli ospiti costruiscono qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo, ma i padroni di casa resistono con ordine.

Tabellino

CITTADELLA VIS MODENA (3-5-2): Anino; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti (dal 40′ st Manzotti), Mandelli, Dodaro, Marchetti, Sardella (dal 42′ st Camara); Caprioni (dal 19′ st Arrondini), Morello (dal 42′ st Calanca). A disposizione: Celenza, Teresi, Formato, Diletto, Sala. Allenatore: Gori.

PISTOIESE (4-3-1-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Bertolo, Pellegrino; Rossi (dal 38′ st Kharmoud), Maldonado (dal 24′ st Rizq), Biagi (dal 48′ st Pellizzari); Campagna (dal 31′ st Alluci); Diallo, Russo. A disposizione: Arlanch, Accardi, Sciortino, Bastianelli, Brugognone. Allenatore: Andreucci. Note: Angoli 0-6 (0-3).

Reti: –

Ammonizioni: Sabotic, Biagi, Mandelli, Diallo, Maldonado, Russo, Rizq, Marchetti.

Recupero: 3′ pt, 4′ st.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Mirko Pelaia della sezione di Pavia, coadiuvato da Michele Bonavita proveniente da Foggia e Gaetano Maria Gaeta appartenente alla sezione di Nocera Inferiore. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale Allegretti andrà in scena la partita Cittadella Vis Modena-Pistoiese, sfida valida per la diciassettesima giornata del Girone D di Serie D.

Nel match tra Cittadella Vis Modena e Pistoiese, nessuna delle due formazioni parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: i padroni di casa, infatti, si ritrovano al sesto posto grazie a 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, segno di un buon cammino. La Pistoiese, invece, è al quinto posto grazie a un ottimo ruolino di marcia, con 8 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Il sostegno del pubblico di casa dovrebbe essere secondario nella prestazioni tra le due squadre, dato che non ci sono favoriti per la vittoria finale.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Cittadella Vis Modena ha un record di 21 gol segnati e 16 subiti, con una differenza reti di 5. Allo stesso tempo, la Pistoiese, con 25 gol segnati e 13 subiti, ha una differenza in gol di 12. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I dati tecnici finora emersi lasciano presagire che sarà una gara equilibrata, con entrambe le squadre che si daranno battaglia per conquistare i 3 punt.

Questo scenario è riflesso dalle quote, che non danno alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.65 per la vittoria del Cittadella Vis Modena, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.0, il che significa che è poco realistico che la partita possa finire in pareggio. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della pistoiese è di 4.45, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA VIS MODENA – Il tecnico Gori dovrebbe optare per il seguente undici: Celenza, Boccaccini, Sabotic, Calanca, Barozzini, Dodaro, Mandelli, Carretti, Morello, Sala, Caprioni.

COME ARRIVA LA PISTOIESE – La Pistoiese di Andreucci si dispone con il 3-5-2: tra i pali c’è Giuliani; in difesa il terzetto formato da Accardi, Gennari e Cuomo garantisce solidità e compattezza. Sulle corsie agiscono Kharmoud e Pellegrino, mentre in mezzo al campo Biagi, Maldonado e Campagna assicurano equilibrio, dinamismo e qualità nella costruzione. In avanti la coppia Russo–Montalto guida l’attacco, chiamata a rendersi pericolosa in zona gol. Tale modulo è pensato per rafforzare il centrocampo, garantire solidità difensiva e sfruttare la spinta dei quinti, mantenendo due punte per una presenza costante in area.

Le probabili formazioni

CITTADELLA VIS MODENA: Celenza, Boccaccini, Sabotic, Calanca, Barozzini, Dodaro, Mandelli, Carretti, Morello, Sala, Caprioni. Allenatore: Gori.

PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Accardi, Gennari, Cuomo; Kharmoud, Biagi, Maldonado, Campagna, Pellegrino; Russo, Montalto. Allenatore: Andreucci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Cittadella Vis Modena e Pistoiese in televisione su TVL (canale LCN 14 del digitale terrestre in Toscana), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.