La classifica finale della Serie A 2019/2020 con l’algoritmo

Se la Serie A dovesse concludersi con l’algoritmo con la Juventus sarebbe campione d’Italia con 0,4 punti di vantaggio sulla Lazio.

TORINO – Il 20 giugno ripartirà ufficialmente il campionato di Serie A 2019/2020 con i recuperi della venticinquesima giornata. A tener banco, però, in questi giorni è la questione legata all’algoritmo, da tenere in considerazione nel caso in cui il torneo venisse sospeso nuovamente. Ma come sarebbe la classifica finale della Serie A 2019/2020 se si utilizzasse il “famoso” algoritmo? Scopriamola insieme:

La classifica finale della Serie A 2019/2020 se si utilizzasse l’algoritmo

Juventus 91,2 Lazio 90,8 Inter 81,4 Atalanta 75,4 Roma 65,5 Napoli 55,7 Verona 52,1 Parma 51,4 Milan 50,5 Bologna 47,7 Cagliari 47,1 Sassuolo 47 Fiorentina 42 Udinese 38,4 Torino 38 Sampdoria 36 Genoa 33,7 Lecce 32,4 SPAL 22,7 Brescia 18,9

Sostanzialmente, non cambierebbe granché: Scudetto alla Juventus con 0,4 punti di vantaggio nei confronti della Lazio. Inter e Atalanta in Champions League mentre Roma, Napoli e Verona si qualificherebbero per la prossima edizione dell’Europa League. Retrocesse in Serie B Brescia, SPAL e Lecce.