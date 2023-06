Cleanup Day, al via l’attività dell’Associazione Maestri Sci Italiani

Prende il via domenica 25 giugno l’attività messa in pista dall’Associazione Maestri Sci Italiani, obiettivo? Mettere al centro la tematica ambientale con una serie di tappe su tutto il territorio italiano cui sono stati invitati gli allievi che hanno partecipato al 45° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving

I giovani sono da sempre al centro della mission di AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani, in particolare l’educazione al gioco consapevole, allo sport e alla sicurezza, con uno sguardo ai valori dell’impegno e della condivisione. I Maestri di sci e snowboard legati alla Scuola Italiana Sci conoscono bene i princìpi che un’attività sportiva riesce a donare, in grado di lasciare una traccia nei più giovani, di vere esperienze formative per tutta la vita.

Le giovani generazioni, sappiamo, sono il nostro futuro e non esiste migliore contesto per cercare di educare i più piccoli anche alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente. Del resto AMSI, come Associazione Professionale, è sempre stata decisamente attenta nella divulgazione dei messaggi atti alla tutela della montagna e del territorio, a partire dall’importanza del rispetto delle piste da discesa, là dove si svolgono le attività promosse dai Professionisti della neve.

Con i numeri in grado di generare il GranPremo Giovanissimi, l’impatto “educativo” sul mondo giovanile dello sci fa sì che la categoria dei Maestri di sci abbia una grande cassa di risonanza sulle nuove generazioni. Ebbene, i CleanUp Days diventano un mezzo senza dubbio importante per comunicare i valori della sostenibilità ad una larga fetta di bambini, come avvenuto lo scorso marzo durante la Finale Nazionale del 45° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving di Cortina.

Il progetto CleanUp Days mira dunque alla sensibilizzazione di una cultura di impegno solidale ed etico, un’iniziativa in materia di sostenibilità ambientale volta a ripulire parti di aree sciabili dai rifiuti abbandonati. La prima edizione di CleanUp Days a livello organizzativo coinvolge diverse Scuole Italiane Sci promotrici delle Finali Regionali del 45° GranPremio Giovanissimi, si avvale poi della preziosa collaborazione e supporto di due importanti partner come Level Gloves, leader mondiale nella produzione di guanti per lo sci e lo snowboard, e Kinder Joy of Moving, progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero.

Cosa prevede il progetto: i bambini coinvolti dalle Scuole Italiane Sci saranno dotati di un kit specifico, formato da guanti per la raccolta dei rifiuti e speciali sacchi in juta, insieme a pettorine personalizzate (in modo da essere facilmente riconosciuti) e gadget forniti dai partner per tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa. Dopo l’individuazione di un’area specifica della località CleanUp Days, i piccoli allievi sciatori saranno suddivisi a gruppi e, così, inizierà la raccolta differenziata dei rifiuti con la presenza dei Maestri di Sci delle diverse Scuole. Quindi dopo un sopralluogo e la scelta di un sito da ripulire, un’attenta valutazione dei rischi, vengono pianificate le operazioni di pulizia e smaltimento dei rifiuti.

Ogni “Area Ripulita” sarà poi contrassegnata da un cartello e i minori saranno coinvolti in un breve report fotografico e video per documentare il lavoro svolto. Le tappe in calendario copriranno tutta la stagione estiva, con appuntamenti in 10 Regioni e il coinvolgimento di 11 Scuole Italiane Sci, a partire da domenica 25 giugno, in cui nel Veneto sarà pronta ad operare la Scuola Sci Civetta.

Il weekend successivo, domenica 1 luglio, la Regione protagonista sarà il Piemonte, con l’organizzazione della Scuola Sci Sansicario Action. Sempre a luglio CleanUp Days si sposta in Campania con la Scuola Sci Laceno, mentre agosto sarà il mese destinato agli appuntamenti in Lazio e in Lombardia, rispettivamente con la Scuola Sci Terminillo, Pontedilegno Ski School e Scuola di Sci Ponte di Legno – Tonale. In settembre in Trentino troviamo la Scuola Sci San Martino di Catrozza, poi la Scuola Sci Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e, in chiusura, a ottobre Marche e Abruzzo con la Scuola Sci Frontignano e la Scuola Sci Azzurra Roccaraso.

I CleanUp Days prevedono, dopo lo smaltimento dei rifiuti e l’attività di report del lavoro svolto, la partecipazione a un Concorso in cui si potrà vincere un buono per l’acquisto di materiale didattico per la Scuola. Non resta che indossare i guanti e iniziare a prendersi cura del nostro territorio guardando al futuro.