Club Brugge – Zenit 3-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Club Brugge – Zenit del 2 dicembre 2020 in diretta: presentazione, cronaca e tabellino in tempo reale del match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League

BRUGGE – Questa sera, mercoledì 2 dicembre, alle ore 21 si disputerà Club Brugge – Zenit, gara utile per il quinto turno del Girone F della Champions League 2020/2021.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: CLUB BRUGGE KV-ZENIT ST. PETERSBURG 3-0 SECONDO TEMPO 75' In campo per Zenit St. Petersburg Daniil Shamkin 75' Lascia il campo Malcom per Zenit St. Petersburg 73' Rete di Noa Lang ! Cambia il risultato, ora è di 3 a 0 67' L'arbitro è irremovibile, giallo per Aleksey Sutormin 65' Leon Musaev fa il suo ingresso in campo 65' Fuori dal rettangolo di gioco Daler Kuzyaev per Zenit St. Petersburg 58' Rete per Club Brugge KV, in gol Hans Vanaken freddo a trasformare dagli undici metri (rigore procurato da Charles De Ketelaere)! 46' Minuti per Danil Krugovoy che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 46' Abbandona il campo Yaroslav Rakitskiy per Zenit St. Petersburg 46' Andrey Mostovoy in campo, prende il posto del compagno di squadra 46' Fuori dal rettangolo di gioco Sebastián Driussi per Zenit St. Petersburg 46' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Magomed Ozdoev 46' Termina qui la partita di Aleksandr Erokhin che abbandona il rettangolo di gioco 46' Al via la ripresa dell'incontro tra Club Brugge KV e Zenit St. Petersburg, ben trovati con la nostra cronaca PRIMO TEMPO 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 3 a 0. Vi aspettiamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 33' Gol! Charles De Ketelaere supera l'estremo difensore e cambia il risultato ora siamo 1 a 0 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Club Brugge KV e Zenit St. Petersburg!



Si gioca Club Brugge KV - Zenit St. Petersburg, siamo pronti a commentare la partita in diretta CLUB BRUGGE KV: Simon Mignolet; Odilon Kossounou, Federico Ricca, Brandon Mechele, Clinton, Éder Balanta, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Charles De Ketelaere, Noa Lang, Emmanuel Dennis. A disposizione: Ethan Horvath, Eduard Sobol, Simon Deli, Ignace Van Der Brempt, Michael Krmenčík, Siebe Schrijvers, David Okereke, Youssouph Badji, Thomas Van Den Keybus. Allenatore: Philippe Clement.



ZENIT ST. PETERSBURG: Mikhail Kerzhakov; Douglas Santos, Yaroslav Rakitskiy (dal 1' st Danil Krugovoy), Danila Prokhin, Wilmar Barrios, Daler Kuzyaev (dal 20' st Leon Musaev), Aleksey Sutormin, Aleksandr Erokhin (dal 1' st Andrey Mostovoy), Sardar Azmoun, Malcom, Sebastián Driussi (dal 1' st Magomed Ozdoev). A disposizione: Aleksandr Vasyutin, Andrey Lunev, Yuriy Zhirkov, Daniil Shamkin. Allenatore: Sergey Semak.



Reti: al 33' pt Charles De Ketelaere, al 13' st Hans Vanaken.



Ammonizioni: al 22' st Aleksey Sutormin (ZEN).







La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal pari nel campionato belga raggiunto alla quattordicesima giornata, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 0-0 contro il Mouscron. I fiamminghi occupano attualmente la penultima piazza di questo girone di Champions League con quattro punti raccolti in quattro giornate. Lo Zenit invece, ha giocato il suo ultimo incontro nella massima serie russa pareggiando senza reti la gara fuori casa con l’Arsenal Tula terminata con il risultato di 0-0. La formazione ospite si trova all’ultimo posto del Girone a quota un punto in quattro giornate ed aveva perso 3-1 contro la Lazio nell’ultima partita europea giocata.

QUI CLUB BRUGGE – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Mignolet tra i pali. Il pacchetto difensivo sarà formato da Mechele in mezzo con Deli e Clinton Mata ai suoi lati. A centrocampo Vormer agirà in cabina di regia affiancato da Vanaken e Rits, con Sobol e Diatta che agiranno sulle linee laterali. Davanti, invece, spazio al tandem offensivo formato da Krmencik e Dennis.

QUI ZENIT SAN PIETROBURGO – I russi, allenati da Martins, dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Kerzhakov tra i pali. La linea arretrata a quattro sarà formata da Karavaev, Lovren, Rakitskiy e Santos. A centrocampo, inoltre, Wendel e Barrios sulla linea mediana con Malcom e Driussi che spazieranno sulle fasce. Infine, in attacco ci sarà il duo composto da Azmoun e Dzyuba.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Club Brugge – Zenit, valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.

Le probabili formazioni di Club Brugge – Zenit

CLUB BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Deli; Sobol, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta; Dennis, Krmencik. Allenatore: Clement.

ZENIT SAN PIETROBURGO (4-4-2): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Malcom, Wendel, Barrios, Driussi; Azmoun, Dzyuba. Allenatore: Semak.

STADIO: Jan Breydel Stadion di Brugge