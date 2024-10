Club Italia femminile, al via la stagione 2024/25

Si appresta a cominciare ufficialmente la stagione 2024-25 del Club Italia femminile, che anche quest’anno prenderà parte al campionato di Serie B1. L’annata sportiva, che vedrà impegnate le ragazze guidate dal primo allenatore Michele Fanni e dal Direttore Tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli, sarà la ventinovesima del progetto della Federazione Italiana Pallavolo, che nel corso del tempo ha raggiunto tanti e importanti risultati, sia in termini sportivi sia formativi.

Il Club Italia, nel corso degli anni, ha infatti fatto crescere numerose atlete che poi hanno raggiunto importanti traguardi personali e di squadra, tra cui le campionesse olimpiche di Parigi 2024: Anna Danesi, Alessia Orro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Loveth Omoruyi, Marina Lubian e Ilaria Spirito, che proprio dal Centro Pavesi FIPAV hanno mosso i primi passi nella pallavolo di alto livello, tra allenamenti, sacrifici e tante ore di studio. Prima di loro, numerose altre campionesse come Eleonora Lo Bianco, detentrice del record di presenze in nazionale, Antonella Del Core, Martina Guiggi, Elisa Togut, Valentina Diouf, Cristina Chirichella ed Elena Pietrini.

La formazione azzurra federale 2024-25, che giocherà le gare casalinghe al Centro Pavesi di Milano, è stata inserita nel Girone A e affronterà: Volley Parella Torino, Trentino Energie Arg. TN, Volley Academy V&S SO, Sim Immobiliare Novara, Pall. Don Colleoni BG, Libellula Banca CRS CN, G.S. FO.CO.L. Volley Legnano, Capo D’Orso Palau SS, Savis Vol-Ley Academy TO, GSO Villa Cortese, MTS Tecnicaer Santena TO, Rothoblaas Volano TN e Clericiauto Cabiate TO.

Il calendario per le giovanissime azzurrine (tutte comprese tra le classi 2006 e 2009) prevede l’esordio in trasferta sabato 12 ottobre, quando alle ore 21 scenderanno in campo a Volpiano (TO) per affrontare la Savis Vol-Ley Academy TO.

Nella seconda giornata del campionato di Serie B1 femminile, in programma il 19 ottobre alle ore 16, le azzurrine di Fanni faranno il proprio esordio casalingo contro Volley Parella Torino.

Per questa stagione, la formazione federale sarà composta da 15 atlete selezionate dai tecnici azzurri tra i migliori talenti del volley giovanile.

Il gruppo sarà formato da otto giocatrici che anche lo scorso anno hanno indossato la casacca azzurra: Giorgia Sari, Arianna Bovolenta, Ludovica Tosini, Stella Caruso, Perla Massaglia, Giovanna Fratangelo, Caterina Peroni e Rebecca Aimaretti; con loro si uniranno Veronica Quero, Emma Magnabosco, Miranda Zanella, Alessia Regoni, Maria Soloveii, Julia Gordon e Marta Stagnaro.

Da questa stagione, come reso noto questa mattina (qui il comunicato), la Serie B partirà con un’importante novità: nella sezione campionati del sito federvolley.it sarà infatti possibile seguire in tempo reale tutte le gare grazie al nuovo servizio di Live Scoring, che permetterà ai tifosi di restare costantemente aggiornati sui risultati.

IL ROSTER

Caterina Peroni, Rebecca Aimaretti (Agil Volley Novara), Arianna Bovolenta (Volleyrò CDP), Ludovica Tosini, Veronica Quero (Imoco Volley), Stella Caruso (Anderlini SP), Perla Massaglia (Azzurra Volley Firenze), Giorgia Sari, Maria Soloveii (Pro Victoria Monza), Emma Magnabosco (Fusion Team Volley), Miranda Zanella, Alessia Regoni, Marta Stagnaro (Chieri 76 Volleyball), Julia Gordon (Pallavolo Senigallia), Giovanna Fratangelo (Nuova Pallavolo Campobasso).

LO STAFF

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Michele Fanni (1° allenatore), Giancarlo Ghirichella (2° allenatore), Simone Mencaccini (Preparatore Atletico), Lorenzo Abbiati (Assistente allenatore/Scoutman), Gaetano Gagliardi (Assistente Tecnico), Francesca Facchin (Medico), Lorenzo Maggioni (Medico), Virginia Braghieri (Fisioterapista), Andrea Croce (Team Manager).