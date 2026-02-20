Deborah Compagnoni e Federica Brignone al Fan Village Milano Cortina 2026

Compagnoni e Brignone al Fan Village Milano Cortina 2026: valori olimpici, energia, legacy e il messaggio Powerade “Pause is Power”

MILANO – Il Fan Village di Milano Cortina 2026, in Piazza del Cannone, ha ospitato un appuntamento speciale dedicato ai valori dello sport, dell’energia e della legacy olimpica, con due protagoniste assolute dello sci italiano Deborah Compagnoni e Federica Brignone.

L’evento, moderato da Luca Orsini, rappresentante di Fondazione Milano Cortina 2026, ha preso il via con un momento sul palco dedicato a Deborah Compagnoni, seguito da un talk con intervista doppia tra Deborah e Federica, simbolo di un ideale passaggio di testimone tra due generazioni di campionesse, ricordando come Compagnoni sia stata l’ultima italiana a conquistare l’oro olimpico in Slalom gigante.

Durante il suo intervento Deborah Compagnoni, una delle icone dello sport italiano con tre ori ed un argento olimpici, 3 ori mondiali ed 1 Coppa del Mondo in Slalom gigante, ha ripercorso il valore profondamente simbolico del suo ruolo all’interno dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Un anno fa scelta da Coca-Cola come tedofora del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, a Deborah è stato successivamente affidato l’onore di accendere il Braciere Olimpico all’Arco della Pace, uno dei momenti più iconici dei Giochi Olimpici Invernali. Leggenda dello sci alpino, Compagnoni ha scritto pagine indelebili della storia olimpica italiana e internazionale, incarnando quei valori di passione, determinazione e inclusione che Coca-Cola condivide con il Movimento Olimpico.

“Milano Cortina 2026 è una celebrazione collettiva, un richiamo ai valori olimpici che ci tengono uniti”, racconta Deborah Compagnoni. “Ed è anche per questo che per me è stato un grande onore essere scelta da Coca-Cola tra i primi tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica: perché la Fiamma rappresenta un messaggio di unità, inclusione e speranza e insieme abbiamo voluto raccontare proprio questo messaggio: che lo sport può unire le persone e lasciare un’eredità positiva che va ben oltre la competizione, un senso di orgoglio, appartenenza e unità, soprattutto per le nuove generazioni”.

Il talk è poi proseguito con un momento di celebrazione ed emozione, l’arrivo sul palco di Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre, con 5 medaglie olimpiche, di cui 2 recenti ori in Super G e Slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, 7 Coppe del mondo (di cui due generali e 5 di specialità) e 5 medaglie mondiali.

Insieme a Deborah hanno dato vita a un’intervista dinamica e coinvolgente, ripercorrendo successi, sfide e valori condivisi.

Federica Brignone è Ambassador Powerade per Milano Cortina 2026, ruolo che incarna perfettamente il messaggio del brand legato all’equilibrio tra performance e forza interiore, celebrando la determinazione e la capacità di superare ogni sfida.

La campagna “Pause is Power To Perform” di Powerade promuove un approccio innovativo alla performance sportiva, incoraggia gli atleti di ogni livello a valorizzare i momenti di pausa come un importante atto di forza e resilienza, sostenendo sia il benessere mentale sia quello fisico, affinché gli atleti possano tornare più forti di prima.

“All’inizio della mia carriera pensavo che la performance fosse solo spingere sempre al massimo. Poi ho capito che la vera crescita arriva quando impari ad ascoltarti, anche nei momenti di pausa”, spiega Federica Brignone. “Durante il mio infortunio ho imparato che fermarsi non significa perdere, ma prepararsi a tornare più forte. Il messaggio di Powerade, che ha scelto di essere al mio fianco nei momenti in cui stavo ricostruendo il mio percorso, rappresenta perfettamente quello che ho vissuto: la pausa non è un limite, ma una parte essenziale della performance”.

Al termine del momento sul palco, Federica si è fermata nell’Area Powerade del Fan Village per incontrare il pubblico e condividere la sua esperienza da atleta e ambassador.

L’evento al Fan Village ha rappresentato un momento di grande partecipazione e ispirazione, capace di raccontare – attraverso le storie di due icone dello sci italiano – l’eredità culturale e valoriale di Milano Cortina 2026, tra energia, passione e connessione con il pubblico.