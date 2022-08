I giocatori da schierare al fantacalcio per la 1° giornata di Serie A: Handanovic tra i pali, in avanti Abraham, Lukaku e Immobile

MILANO – Il campionato di calcio di Serie A 2022/2023 é ai blocchi di partenza. Nel weekend di Ferragosto va in scena la prima giornata, in anticipo rispetto agli anni passati per poter consentire una lunga sosta da metà novembre a gennaio in occasione dei Mondiali del Qatar. Sarà un turno articolato su tre giorni, dal 13 al 15 agosto, che si aprirà il venerdì alle 18.30 con un doppio appuntamento: i Campioni d’Italia del Milan ospiteranno l’ Udinese mentre contemporaneamente l’Atalanta farà visita alla Sampdoria. Andiamo subito a vedere i consigli per il Fantacalcio, soffermandoci, per ogni giocatore proposto, su motivazioni personali particolari, voglia di mettersi in luce anche in ottica mercato o su uno stato di forma che stanno attraversando. Il portiere scelto per la “Top 11” di questa settimana é Samir Handanovic: nonostante l’arrivo di Andrè Onana e qualche sua sbavatura di troppo nelle amichevoli precampionato, gode della massima fiducia di Simone Inzaghi e sarà ancora il numero uno titolare dell’Inter. A lui il compito di far ricredere subito anche quella fascia di tifosi nerazzurri che vorrebbero tra i pali l’estremo difensore del Camerun.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

Per il reparto arretrato a tre, cominciamo da Biraghi: voci insistenti di mercato parlano di un contatto tra il capitano della Fiorentina e il Nottingham Forest, club neopromosso in Premier League, che avrebbe messo sul piatto un contratto quadriennale da 2,2 milioni a stagione con opzione per il quinto contro l’offerta da sei milioni di euro della società viola. Proseguiamo con Dumfries. Per lui é pronta l’offerta del Chelsea e, se fosse proposta una cifra ritenuta congrua dall’Inter (é valutato attorno a 40-50 milioni di euro), potrebbe anche partire alla volta dell’Inghilterra; l’olandese piace anche a Tottenham e Bayern Monaco. Concludiamo con Carlos Augusto. Molto duttile, il giocatore del Monza é alla sua prima esperienza in Serie A e potrebbe pertanto, sia esplodere sia necessitare di un periodo di adattamento al cambio di categoria: solo il campo potrà dirlo.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

Come primo centrocampista schieriamo Lorenzo Pellegrini: dopo la scorsa stagione in cui ha raggiunto il pieno della maturità con Mourinho in panchina, il capitano giallorosso non vuole più fermarsi. In mezzo al campo Sabiri: ai microfoni del canale YouTube della Lega il fantasista della Sampdoria ha dichiarato di volersi migliorare e di essere in forma per dare il massimo. Al suo fianco Bajrami: ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità e, nonostante le smentite, la Fiorentina sarebbe seriamente intenzionata di prelevarlo dall’Empoli, magari subito dopo lo scontro diretto in programma alla seconda giornata. Sull’altra fascia troviamo Barak: secondo voci di mercato, il Napoli sarebbe pronto a offrire all’esterno del Verona un contratto triennale qualora Fabian Ruiz dovesse approdare al PSG:

I suggerimenti per il reparto offensivo

Come primo attaccante del tridente troviamo Abraham: nel suo messaggio sui social “Niente è come casa. Pronti per la nuova stagione. Daje” ci sono tutta la sua carica e il suo entusiasmo a far sempre meglio e a diventare un beniamino dei tifosi della Roma, e non solo. Al centro Lukaku: ha già chiesto scusa ai tifosi dell’Inter per come li aveva lasciati e ha promesso che farà di tutto affinché grazie alle sue prestazioni l’amore possa tornare come prima, a cominciare da Lecce. Chiudiamo con Immobile: per quattro volte, compresa quella dell’ultima stagione, é risultato il miglior capocannoniere del torneo e punta con i suoi gol a far volare la Lazio ancora più in alto dell’ultimo quinto posto e in Europa.

Top 11 prima giornata Serie A 2022/2023