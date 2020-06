In porta confermato Handanovic, difesa quasi tutta atalantina con Gosens e Castagne, più ancora Bastoni. Centrocampo inedito ma efficace con Lazzari, Lazovic, Ilicic e Pellegrini. Tridente veloce e pesante con Muriel, Rebic e Dzeko. Novità panchina

TORINO – La 29.ma giornata di Serie A regala altri spunti interessanti e si apre subito con Torino-Lazio alle 19.30 e Genoa-Juventus alle 21.45, rispettivamente seconda e prima in classifica. Andiamo a vedere la top 11 da schierare al fantacalcio con annessa panchina.

Come titolare in porta scegliamo Handanovic, che nelle ultime 4 uscite ha sempre subito gol, ed è quindi voglioso di riscatto e mantenere la porta inviolata contro uno dei peggiori attacchi della Serie A, quello del Brescia, con 25 reti segnate: solo Spal e Udinese hanno fatto peggio. In panchina mettiamo Pau Lopez della Roma, in casa contro l’attacco dell’Udinese, uno dei peggiori solo dietro la Spal. Anche il portiere spagnolo è voglioso di riscatto dopo il fastidio muscolare che lo ha fermato per un pò ed è pronto a difendere i pali giallorossi.

In difesa non possiamo non mettere il duo esterno di sinistra e destra dell’Atalanta, che in casa contro il Napoli dovrebbe essere Gosens (autore già di 8 gol stagionali e ben 6 assist) e Castagne (autore di 1 rete e 2 assist stagionali) in quello che si preannuncia un match assai spettacolare. Come terzo inseriamo Bastoni dell’ Inter, difensore della forte personalità, che è andato anche a segno nella scorsa stagione. In panchina inseriamo l’ottimo Theo Hernandez, autore di 5 assist e 4 reti e prestazioni davvero sublimi, in trasferta a Ferrara contro la Spal, e De Ligt in gol nell’ultima apparizione contro il Lecce.

A centrocampo mettiamo gli scatenati Manuel Lazzari e Lazovic, rispettivamente di Lazio e Verona. Lazzari ha già totalizzato 4 assist stagionali ed è pronto a fare bene anche nella insidiosa trasferta di Torino, Lazovic è invece autore di 2 reti e addirittura 6 assist stagionali, impegnato nella partita casalinga contro il Parma. Completano il quadro Ilicic, che rientra in campo nell’undici titolare dopo qualche acciacco di troppo, e Lorenzo Pellegrini della Roma, autore di 1 rete e 10 assist stagionali. In panchina inseriamo Chalanoglu, che deve dimostrare finalmente di che pasta è fatto in trasferta contro la Spal, e Fabian Ruiz, autore di ben 2 assist nell’ultima gara del Napoli.

In attacco non possiamo non schierare Luis Muriel, in un grandissimo momento di forma, autore di già 15 reti stagionali. Completano il reparto Ante Rebic del Milan, autore di 8 gol in 17 presenze (media 1 gol ogni 2 partite) ed Edin Dzeko, voglioso di riscatto dopo aver steccato nella trasferta di Milano contro il Milan.

In panchina schieriamo Boga, che avrebbe meritato di entrare nella top 11, autore di una fantastica doppietta nella sua squadra, e Milik, che se dovesse giocare contro la difesa aperta dell’Atalanta, che ha una media reti-presenze pazzesca: 10 reti in 18 partite, fate voi.

Handanovic Gosens Castagne Bastoni Manuel Lazzari Lazovic Ilicic Lo. Pellegrini Muriel Rebic Milik

Panchina: