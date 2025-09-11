I Top 11 da schierare al fantacalcio per la 3ª giornata di Serie B 2025/2026: analisi dettagliata dei migliori giocatori ruolo per ruolo

Torna il campionato cadetto con la terza giornata di Serie B 2025/2026, distribuita su tre giorni e con dieci sfide che promettono spettacolo e bonus. Si parte venerdì 12 settembre alle 20:30 con Avellino-Monza, per poi proseguire sabato 13 con sei gare e chiudere domenica 14 con le ultime tre. Ecco la nostra Top 11 da schierare al fantacalcio, con il modulo 4-3-3 e un mix di certezze, sorprese e giocatori in grande forma.

Indice

Il portiere

Jonathan Klinsmann (Cesena) è reduce da due ottime prestazioni e si prepara a sfidare la Sampdoria in una gara che potrebbe regalare bonus inattesi. Il figlio d’arte ha dimostrato sicurezza tra i pali e una buona propensione al voto alto, anche in partite complicate. Fiducia meritata.

I nomi per il reparto arretrato

Tonoli (Modena) è una garanzia in chiave modificatore: contro il Bari può confermare la sua solidità e portare a casa un voto utile. Bettella (Venezia) è in crescita e nella sfida contro il Pescara può emergere anche in fase offensiva. Korac (Sudtirol) è chiamato a contenere l’attacco del Palermo: fisico, esperienza e leadership al servizio della squadra. Galuppini (Padova), schierato come terzino offensivo, può spingere con continuità contro il Frosinone e regalare qualche assist.

I centrocampisti da schierare

Manolo Portanova (Reggiana) è in stato di grazia: già due gol in due giornate e una leadership tecnica che lo rende imprescindibile. Contro la Juve Stabia può ancora colpire. Caló (Catanzaro) è il regista con il piede caldo: nella sfida contro la Carrarese può dettare i tempi e trovare il passaggio vincente. Salvatore Esposito (Empoli) è il metronomo della squadra toscana: contro lo Spezia può brillare per continuità e precisione.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Finotto (Mantova) ha già timbrato il cartellino e si presenta in gran forma per la trasferta contro la Virtus Entella. Brunori (Palermo), bomber e rigorista, è pronto a sfidare la difesa del Sudtirol con il suo fiuto del gol. Popov (Monza), esterno rapido e tecnico, può trovare spazi e bonus contro l’Avellino nella gara d’apertura.

Top 11 terza giornata Serie B 2025/2026