Consigli fantacalcio, 3° giornata Serie B 2025/2026: ecco chi schierare

Posted on 11 Settembre 2025 at 14:26 by Direttore L'Opinionista
I Top 11 da schierare al fantacalcio per la 3ª giornata di Serie B 2025/2026: analisi dettagliata dei migliori giocatori ruolo per ruolo

Torna il campionato cadetto con la terza giornata di Serie B 2025/2026, distribuita su tre giorni e con dieci sfide che promettono spettacolo e bonus. Si parte venerdì 12 settembre alle 20:30 con Avellino-Monza, per poi proseguire sabato 13 con sei gare e chiudere domenica 14 con le ultime tre. Ecco la nostra Top 11 da schierare al fantacalcio, con il modulo 4-3-3 e un mix di certezze, sorprese e giocatori in grande forma.

Indice

  1. Il portiere
  2. I nomi per il reparto arretrato
  3. I centrocampisti da schierare
  4. I suggerimenti per il reparto offensivo
  5. Top 11 della 3° giornata Serie B 2025/2026

Il portiere

Jonathan Klinsmann (Cesena) è reduce da due ottime prestazioni e si prepara a sfidare la Sampdoria in una gara che potrebbe regalare bonus inattesi. Il figlio d’arte ha dimostrato sicurezza tra i pali e una buona propensione al voto alto, anche in partite complicate. Fiducia meritata.

I nomi per il reparto arretrato

Tonoli (Modena) è una garanzia in chiave modificatore: contro il Bari può confermare la sua solidità e portare a casa un voto utile. Bettella (Venezia) è in crescita e nella sfida contro il Pescara può emergere anche in fase offensiva. Korac (Sudtirol) è chiamato a contenere l’attacco del Palermo: fisico, esperienza e leadership al servizio della squadra. Galuppini (Padova), schierato come terzino offensivo, può spingere con continuità contro il Frosinone e regalare qualche assist.

I centrocampisti da schierare

Manolo Portanova (Reggiana) è in stato di grazia: già due gol in due giornate e una leadership tecnica che lo rende imprescindibile. Contro la Juve Stabia può ancora colpire. Caló (Catanzaro) è il regista con il piede caldo: nella sfida contro la Carrarese può dettare i tempi e trovare il passaggio vincente. Salvatore Esposito (Empoli) è il metronomo della squadra toscana: contro lo Spezia può brillare per continuità e precisione.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Finotto (Mantova) ha già timbrato il cartellino e si presenta in gran forma per la trasferta contro la Virtus Entella. Brunori (Palermo), bomber e rigorista, è pronto a sfidare la difesa del Sudtirol con il suo fiuto del gol. Popov (Monza), esterno rapido e tecnico, può trovare spazi e bonus contro l’Avellino nella gara d’apertura.

Top 11 terza giornata Serie B 2025/2026

  1. Klinsmann (Cesena)
  2. Tonoli (Modena)
  3. Bettella (Venezia)
  4. Korac (Sudtirol)
  5. Galuppini (Padova)
  6. Portanova (Reggiana)
  7. Caló (Catanzaro)
  8. Esposito S. (Empoli)
  9. Finotto (Mantova)
  10. Brunori (Palermo)
  11. Popov (Monza)