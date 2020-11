I giocatori da schierare al fantacalcio per l’8° giornata di Serie A: spazio a Musso tra i pali, in avanti Ronaldo in casa con il Cagliari insieme ad Dzeko e Quagliarella

CROTONE – Nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre si torna di nuovo in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la pausa dovuta agli impegni delle nazionali, si torna a giocare alle ore 15:00 con l’anticipo Crotone – Lazio. Andiamo a vedere i nostri consigli fantacalcio per questa giornata di Fantacalcio iniziando dal portiere con Musso in grado di garantire ottimi standard qualitativi mostrando grande personalità. La difesa friulana, dopo sette giornate, ha subito ben undici reti che hanno sicuramente contribuito a relegare la compagine bianconera in penultima posizione. L’estremo difensore argentino vorrà sicuramente aiutare i suoi a chiudere la gara con la porta inviolata.

Consigli fantacalcio, i nomi per il reparto arretrato

In difesa primo nome della lista è Koulibaly, che gioca al centro della difesa del Napoli che sarà impegnato in casa con la Sampdoria nel posticipo domenicale alle 18:00. Il giocatore partenopeo ha ritrovato grande fiducia sotto la guida di Gattuso tornando ad esprimersi a grandi livelli. Un altro giocatore che ha l’opportunità di far bene nel primo pomeriggio di domenica, è il terzino sinistro della Roma Spinazzola. Il difensore ex Juventus, ormai punto fermo della formazione allenata da Fonseca, è alla ricerca della definitiva consacrazione in giallorosso. Terzo ed ultimo nome è Milenkovic reduce da una buona prestazione nell’ultima uscita con la Fiorentina prima dello stop. Il difensore serbo ha sempre garantito un’ottimo rendimento lo scorso anno riuscendo a trovare più volte la via del goal.

I centrocampisti da schierare al fantacalcio

A centrocampo, invece, partiamo da Castrovilli che dovrà contribuire a far sì che la viola, che ha cominciato questa stagione sotto le aspettative, possa migliorare la posizione in classifica anche grazie all’avvicendamento in panchina che ha riportato Prandelli a Firenze. Il prossimo nome riguarda una conferma di questo campionato: Luis Alberto. Il fantasista spagnolo, recentemente coinvolto in una polemica rivolta verso la società. è chiamato sul campo a dimostrare il suo attaccamento.

Gara molto importante ed insidiosa per l’Inter in casa contro il Torino nel primo pomeriggio di domenica. Vidal rappresenta sicuramente un profilo in grado di trovare la giocata decisiva ed incidere sul risultato mettendo in atto quanto ha fatto vedere nella brillante parentesi in nazionale. Chiudiamo il reparto con Rabiot impegnato in casa contro il Cagliari. Il centrocampista della Juventus è tornato ad altissimi livelli con la sua Francia e vorrà allungare questo suo momento favorevole.

I suggerimenti per il reparto offensivo

Il tridente di questa giornata vede Dzeko, primo nome, nella sfida delle 15:00 di domenica contro il Parma. L’ariete giallorosso, che ha regalato alti e bassi in stagione, vuole aiutare la sua squadra ad avvicinare la vetta della graduatoria distante sole tre lunghezze. Con lui Cristiano Ronaldo che ha, anche quest’anno, impressionato tutti con i suoi numeri e la sua continuità impressionanti interrotti solo dal periodo di inattività dovuto alla positività al Covid-19. Infine, completiamo la formazione con Quagliarella impegnato Domenica alle 15 in casa contro il Bologna. L’attaccante blucerchiato, con le sue qualità realizzative, può far male alla squadra allenata da Mihajlovic.

Top 11 Fantacalcio Serie A 2020-2021, 8° giornata