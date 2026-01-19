Convegno “La violenza invisibile” al Campidoglio: tra gli ospiti la giornalista Valentina Cristiani

Al Convegno del 20 gennaio esperti del mondo politico, sociale e sportivo, testimonianze e approfondimenti sulla violenza psicologica

ROMA – Sarà la giornalista e scrittrice genovese Valentina Cristiani una delle voci del Convegno “La violenza invisibile – nella società, nello sport e nella scuola”, che si terrà martedì 20 gennaio (ore 9:30-13,00) presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma.

L’autrice del libro “Non chiamateci quote rosa” per Pathos Edizioni, da anni impegnata nella sensibilizzazione contro le discriminazioni e nella valorizzazione del ruolo femminile, interverrà nella tavola rotonda conclusiva per portare la sua esperienza professionale e umana, le testimonianze del suo libro, su un tema cruciale: quegli abusi silenziosi e sottili che segnano profondamente la società, lo sport e il mondo scolastico.

L’evento, promosso dall’On. Marco Perissa in collaborazione con l’On. Giovanni Quarzo, è curato dal giornalista Saverio Montingelli con le associazioni “Breaking the Silence” e FDS “La Famiglia nel Diritto e nella Società”. L’obiettivo è analizzare le conseguenze del maltrattamento psicologico sul benessere delle persone, in particolare dei soggetti più vulnerabili.

I lavori vedranno la partecipazione di figure di spicco del panorama politico, giuridico e sociale:

• Analisi normativa: L’On. Augusta Montaruli esplorerà le difficoltà nel tradurre la violenza psicologica in reato.

• Violenza economica e linguaggio: Interventi dell’On. Martina Semenzato e della giornalista Costanza Cavalli.

• Sport e Istituzioni: La testimonianza della Dott.ssa Cristina Mezzaroma (Fondazione S.S. Lazio 1900).

Particolare rilievo sarà dato al racconto della realtà attraverso l’arte e la voce dei testimoni: dalla proiezione del corto “Sara” di Nello Pepe, alla toccante testimonianza di Veronica Passaretti.

Il momento finale del confronto vedrà Valentina Cristiani dialogare con Morena Corbellini (madre di Aurora Tila, la tredicenne vittima del presunto omicidio da parte del suo fidanzato ora in carcere ) e Ascanio Pacelli (Presidente Associazione Italiana Professionisti di Golf), per unire le diverse prospettive – giornalistica, familiare e sportiva – nella lotta contro ogni forma di sopraffazione.