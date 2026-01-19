Elenco delle partite del 19 gennaio 2026: due posticipi in Serie A, “Monday Night” di scena anche in Serie C e in Premier League

Nella settimana che segnerà il ritorno delle competizioni UEFA dopo oltre un mese di digiuno, sarà ancora la Serie A a rubare la scena in questo freddo lunedì 19 gennaio. Il lungo turno del week end proseguirà infatti idealmente anche quest’oggi con gli ultimi due posticipi del secondo turno del girone di ritorno. Un palinsesto in cui spiccherà anche un match di Serie C oltre ad un paio di Premier League e di Liga spagnola. Diamo spazio al focus.

I proclami in gioco negli ultimi due match della 21esima di Serie A

Ancora un paio di conti in sospeso per quanto riguarda la 21esima giornata di Serie A, pronta ad essere chiusa ufficialmente da Cremonese-Hellas Verona delle ore 18.30 e da Lazio-Como delle 20.45. Ultima chiamata per un’ipotetica rincorsa alla zona qualificazione UEFA. Lo sa bene la Lazio, specie in seguito all’1-0 ottenuto col Verona che le ha permesso di mettere a fuoco la settima piazza dell’Atalanta, la prima utile in ottica accesso alla Conference, ora distante solo 4 lunghezze. Stesso discorso ma in tema Champions League per il Como. Archiviata infatti la prima battuta d’arresto casalinga della stagione per mano del Milan, i lariani potranno sfruttare il passo falso della Juve a Cagliari per portarsi a meno 2 dalla quinta posizione bianconera, mettendo poi nel mirino la quarta della Roma.

Ben altri proclami in gioco invece nell’altro match in agenda, dove il Verona sarà di fatto obbligato a tirarsi fuori dal periodo no che l’ha vista raccogliere appena 1 punto nelle ultime 5. Un trend da retrocessione matematica come evidenziato dall’ultimo gradino della classifica occupato con un solco di ben 4 lunghezze dalla salveza rappresentata da Fiorentina e Lecce. In caduta libera c’è però anche la Cremonese complice un digiuno di vittorie che va avanti ormai da inizio dicembre. Anche se in questo caso a rasserenare di più sono i 22 punti immagazzinati. Un buon bottino per immaginare una permanenza nella categoria che di solito si conquista a quota 36/37.

Derby calabrese con vista sui play off in coda alla 22esima di Serie C

In chiusura anche la 22esima di Serie C. Qui si scenderà in campo nel solo Girone C con il derby calabrese tutto rossoblù Cosenza-Crotone in primo piano alle 20.30. Da un lato la squadra di Buscè frenata nell’ultimo turno sul pari dalla Salernitana e attardata di 5 lunghezze dal piazzamento play off nazionale dei campani, dall’altro quella di Longo determinata anch’essa a dar battaglia seppur solo nella parte bassa della griglia degli spareggi promozione.

Passando ai top campionati europei, non saranno molte le ambizioni in Elche-Siviglia, posticipo delle 21 della 20esima di Liga: al massimo un posto nella parte destra della classifica, ma solo da parte andalusa.

Zone nobili della classifica di Premier League lontane pure per Brighton e Bournemouth, una di fronte all’altra alle 21 nel match conclusivo della 22esima giornata. Una situazione resa ancor più grave lato Cherries dalla recente eliminazione nei 32esimi di FA Cup ad opera del Newcastle. Ci sarà riscatto immediato?

Da ricordare infine che nella nottata di ieri ha preso il via la 16esima edizione di Copa Argentina, che avanzerà quest’oggi alle 01.15 con lo scontro Lanùs-Sarmiento de La Banda valido per i 32esimi della competizione.

Programma delle partite del 19 gennaio 2026

AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

Mamelodi – Orbit College 18:30

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vora – Tirana 13:30

Partizani – Teuta 17:00

Din. Tirana – Vllaznia 19:30

ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Lanus – Sarmiento de La Banda 01:15

COLOMBIA: PRIMERA A – APERTURA

Junior – Tolima 00:20

Santa Fe – Aguilas 02:30

Cucuta – Once Caldas 22:00

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guadalupe – Liberia 01:00

San Carlos – Sporting FC 02:00

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Molynes – Tivoli 23:00

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panetolikos – Levadiakos 17:00

Volos – Atromitos 19:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton – Bournemouth 21:00

ISRAELE: LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – H. Haifa 18:30

H. Tel Aviv – H. Beer Sheva 19:00

ITALIA: SERIE A

Cremonese – Verona 18:30

Lazio – Como 20:45

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Cosenza – Crotone 20:30

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Jaiba Brava – Tepatitlan de Morelos 00:00

MESSICO: LIGA MX – CLAUSURA

Santos Laguna – Juarez 00:00

Pachuca – Club America 02:06

NICARAGUA: LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Sport Sebaco – Matagalpa 01:00

UNAN-Managua – Ferretti 03:00

NIGERIA: NPFL

Kun Khalifa – Rangers Int’l 16:00

Warri Wolves – Katsina Utd 16:00

PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estrela – Estoril 21:15

ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul – Univ. Craiova 19:00

SPAGNA: LALIGA

Elche – Siviglia 21:00

SPAGNA: LALIGA2

Granada – Eibar 20:30

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Monastir – Esperance Tunis 14:00

TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor – Eyupspor 15:00

Besiktas – Kayserispor 18:00

Goztepe – Rizespor 18:00

URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF

Juventud – Progreso 01:30