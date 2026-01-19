Nella guida TV di lunedì 19 gennaio 2026 entrambi i posticipii di Seri A saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su DAZN

La programmazione calcistica di lunedì 19 gennaio si accende già dal tardo pomeriggio, quando Cremonese e Verona aprono il programma alle 18.30. Una sfida che mette subito sul tavolo intensità e necessità di punti, con entrambe le squadre chiamate a dare risposte importanti in chiave salvezza. È il primo atto di una lunga notte di calcio che prosegue senza pause.

Poco dopo, alle 20.30, l’attenzione si sposta in Serie C per un derby che non ha bisogno di presentazioni: Cosenza-Crotone. Una partita che porta con sé storia, rivalità e un’atmosfera sempre particolare, capace di trasformare anche il dettaglio più piccolo in un episodio decisivo. Le due squadre arrivano con obiettivi diversi, ma la tensione agonistica è la stessa.

Quasi in contemporanea, alle 20.45, l’Olimpico si illumina per Lazio-Como. I biancocelesti cercano continuità e brillantezza, mentre il Como prova a confermare la propria identità coraggiosa, fatta di organizzazione e idee chiare. Una sfida che potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto, con ritmi alti e spazi da sfruttare.

Alle 21.00 il calcio internazionale entra in scena con due appuntamenti in parallelo. In Premier League, Brighton e Bournemouth promettono spettacolo: due squadre che amano giocare, correre, attaccare, spesso senza troppi calcoli. È il tipo di partita che può accendersi in qualsiasi momento. In Liga, invece, Elche e Siviglia si affrontano in un match che pesa soprattutto per gli andalusi, chiamati a ritrovare stabilità dopo un avvio complicato, mentre l’Elche punta a sfruttare il fattore casa per rendere la serata più difficile del previsto.

Calcio in tv oggi 19 gennaio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

18.30

Cremonese-Verona (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30

Cosenza-Crotone (Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45

Lazio-Como (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00

Brighton-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

Elche-Siviglia (Liga) – DAZN