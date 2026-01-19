Si chiude la 21esima giornata con Cremonese-Verona e Lazio-Como, si gioca anche in Premier League. Poker del Lanus in Copa Argentina

Il programma di questo lunedì 19 gennaio si è aperto con la Copa Argentina. Successo per 4-1 del Lanus sul Sarmiento de La Banda per i 32esimi di finale: vantaggio di Marcelino Moreno su rigore al 44′ quindi il pareggio temporaneo di Roldan al 13′ della ripresa, Castillo al 17′, ancora Marcelino Moreno al 29′ e l’autogol di Guzman al 40′.

In Colombia colpo esterno del Tolima su Junior per 2-0 e pareggio per 1-1 tra Santa Fe e Aguilas mentre in Costa Rica due vittoria casalinghe ovvero del Guadalupe sulla Liberia per 2-1 e del San Carlos sullo Sporting per 3-0. Nella Liga MX due pareggi, quello per 2-2 tra Santos Laguna e Juarez e senza reti tra Pachuca e Club America. Nella Liga de Expansion MX colpo esterno del Tepatitlan de Morelos sul Jaiba Brava 1-0 mentre nella Copa de la Liga AUF passa il turno in Progreso vincente 1-0 sulla Juventud.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si chiude la 21esima giornata con Cremonese-Verona delle 18:30 e Lazio-Como della 20:45 mentre in Lega Pro alle 20:30 troviamo Cosenza-Crotone. Si gioca anche in Premier League il posticipo delle ore 21 tra Brighton e Bornemouth e nella Liga stesso orario per Elche-Siviglia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 GENNAIO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

Mamelodi - Orbit College 18:30



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Vora - Tirana 1-1 (Finale)

Partizani - Teuta 1-0 (*)

Din. Tirana - Vllaznia 19:30



ARGENTINA: COPA ARGENTINA

Lanus [Qualificato] - Sarmiento de La Banda 4-1 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Junior - Tolima2 0-2 (Finale)

Santa Fe - Aguilas 1-1 (Finale)

Cucuta - Once Caldas 22:00



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Guadalupe - Liberia 2-1 (Finale)

San Carlos - Sporting FC 3-0 (Finale)



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Molynes - Tivoli 23:00



GRECIA: SUPER LEAGUE

Panetolikos - Levadiakos 0-3 (*)

Volos - Atromitos 19:00



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brighton - Bournemouth 21:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Kiryat Shmona - H. Haifa 18:30

H. Tel Aviv - H. Beer Sheva 19:00



ITALIA: SERIE A

Cremonese - Verona 18:30

Lazio - Como 20:45



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Cosenza - Crotone 20:30



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Jaiba Brava - Tepatitlan de Morelos 0-1 (Finale)



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Santos Laguna - Juarez 2-2 (Finale)

Pachuca - Club America 0-0 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Sport Sebaco - Matagalpa 0-1 (Finale)

UNAN-Managua - Ferretti 0-0 (Finale)



NIGERIA: NPFL

Kun Khalifa - Rangers Int'l 1-2 (Finale)

Warri Wolves - Katsina Utd 2-0 (Finale)



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Estrela - Estoril 21:15



ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul - Univ. Craiova 19:00



SPAGNA: LALIGA

Elche - Siviglia 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Granada - Eibar 20:30



TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Monastir - Esperance Tunis 2-1 (Finale)



TURCHIA: SUPER LIG

Konyaspor - Eyupspor 1-1 (Finale)

Besiktas - Kayserispor 0-0 (*)

Goztepe - Rizespor 0-0 (*)



URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF

Juventud - Progreso [Qualificato] 0-1 (Finale)

