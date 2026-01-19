Si chiude la 21esima giornata con Cremonese-Verona e Lazio-Como, si gioca anche in Premier League. Poker del Lanus in Copa Argentina
Il programma di questo lunedì 19 gennaio si è aperto con la Copa Argentina. Successo per 4-1 del Lanus sul Sarmiento de La Banda per i 32esimi di finale: vantaggio di Marcelino Moreno su rigore al 44′ quindi il pareggio temporaneo di Roldan al 13′ della ripresa, Castillo al 17′, ancora Marcelino Moreno al 29′ e l’autogol di Guzman al 40′.
In Colombia colpo esterno del Tolima su Junior per 2-0 e pareggio per 1-1 tra Santa Fe e Aguilas mentre in Costa Rica due vittoria casalinghe ovvero del Guadalupe sulla Liberia per 2-1 e del San Carlos sullo Sporting per 3-0. Nella Liga MX due pareggi, quello per 2-2 tra Santos Laguna e Juarez e senza reti tra Pachuca e Club America. Nella Liga de Expansion MX colpo esterno del Tepatitlan de Morelos sul Jaiba Brava 1-0 mentre nella Copa de la Liga AUF passa il turno in Progreso vincente 1-0 sulla Juventud.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. In Serie A si chiude la 21esima giornata con Cremonese-Verona delle 18:30 e Lazio-Como della 20:45 mentre in Lega Pro alle 20:30 troviamo Cosenza-Crotone. Si gioca anche in Premier League il posticipo delle ore 21 tra Brighton e Bornemouth e nella Liga stesso orario per Elche-Siviglia.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 GENNAIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
Mamelodi - Orbit College 18:30
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Vora - Tirana 1-1 (Finale)
Partizani - Teuta 1-0 (*)
Din. Tirana - Vllaznia 19:30
ARGENTINA: COPA ARGENTINA
Lanus [Qualificato] - Sarmiento de La Banda 4-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Junior - Tolima2 0-2 (Finale)
Santa Fe - Aguilas 1-1 (Finale)
Cucuta - Once Caldas 22:00
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Guadalupe - Liberia 2-1 (Finale)
San Carlos - Sporting FC 3-0 (Finale)
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Molynes - Tivoli 23:00
GRECIA: SUPER LEAGUE
Panetolikos - Levadiakos 0-3 (*)
Volos - Atromitos 19:00
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brighton - Bournemouth 21:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Kiryat Shmona - H. Haifa 18:30
H. Tel Aviv - H. Beer Sheva 19:00
ITALIA: SERIE A
Cremonese - Verona 18:30
Lazio - Como 20:45
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Cosenza - Crotone 20:30
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Jaiba Brava - Tepatitlan de Morelos 0-1 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA
Santos Laguna - Juarez 2-2 (Finale)
Pachuca - Club America 0-0 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Sport Sebaco - Matagalpa 0-1 (Finale)
UNAN-Managua - Ferretti 0-0 (Finale)
NIGERIA: NPFL
Kun Khalifa - Rangers Int'l 1-2 (Finale)
Warri Wolves - Katsina Utd 2-0 (Finale)
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Estrela - Estoril 21:15
ROMANIA: SUPERLIGA
Petrolul - Univ. Craiova 19:00
SPAGNA: LALIGA
Elche - Siviglia 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Granada - Eibar 20:30
TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1
Monastir - Esperance Tunis 2-1 (Finale)
TURCHIA: SUPER LIG
Konyaspor - Eyupspor 1-1 (Finale)
Besiktas - Kayserispor 0-0 (*)
Goztepe - Rizespor 0-0 (*)
URUGUAY: COPA DE LA LIGA AUF
Juventud - Progreso [Qualificato] 0-1 (Finale)